​​​​​​​Швеція дасть 30 млн доларів на енергетичну підтримку України, — Галущенко

Герман Галущенко обговорив із Еббою Буш енергетичну допомогу Україні

Уряд Королівства Швеція ухвалив рішення про надання додаткової допомоги України. 30 млн доларів буде виділено Фонду енергетичної підтримки нашої країни.

Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.

Шведська допомога Україні

Міністр енергетики України Герман Галущенко у Стокгольмі зустрівся із віцепрем’єркою шведського уряду Еббою Буш.

За підсумками зустрічі Галущенко повідомив, що уряд цієї країни ухвалив додаткову допомогу воюючій країні у розмірі 30 млн доларів.

Ці кошти отримає Фонд енергетичної підтримки України.

Підтримка місій МАГАТЕ

Крім того, Швеція профінансує діяльність місій МАГАТЕ, які перебувають на українських атомних станціях.

"Це також важливо, аби спостерігачі мали можливість фіксувати вплив російських атак на нашу енергетичну систему, а також ядерну і радіаційну безпеку", — пояснив Герман Галущенко.

Нагадаємо, що Герман Галущенко у Стокгольмі взяв участь у неофіційному саміті міністрів енергетики і транспорту країн ЄС.

Очільник Міненерго оголосив про подачу Україною заявки у Раду керуючих МАГАТЕ на 2023-2025 роки.

Фото: пресслужба Міненерго