Штайнмаєр висловив позицію щодо поставок Україні касетних боєприпасів

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штаймаєр. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Сьогодні, 9 червня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штаймаєр заявив, що його країна не може перешкоджати США надавати України касетні боєприпаси.

Про це Франк-Вальтер Штаймаєр сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

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Штайнмаєр наголосив, що він був тією людиною, яка від імені Німеччини підписала конвенцію про заборону касетних боєприпасів. За його словами, така позиція його країни правильна.

"Але вона у теперішній ситуації не може стати на шляху США", — сказав Штайнмаєр.

Він вважає, що Німеччина у війні Росії проти України перебуває на боці жертви.

За його словами, якщо Україна більше не матиме засобів для захисту, або якщо ті, хто підтримує країну, відступлять, це буде кінець.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, посол України в Бразилії Андрій Мельник різко відреагував на заяву депутата Бундестагу Ральфа Штегнера, який розкритикував передачу касетних боєприпасів для бійців ЗСУ.