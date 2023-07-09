Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Штайнмаєр висловив позицію щодо поставок Україні касетних боєприпасів arrow

Штайнмаєр висловив позицію щодо поставок Україні касетних боєприпасів

9 липня 2023 20:08
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Штайнмаєр висловив позицію щодо поставок Україні касетних боєприпасів
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штаймаєр. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Сьогодні, 9 червня, президент Німеччини Франк-Вальтер Штаймаєр заявив, що його країна не може перешкоджати США надавати України касетні боєприпаси.

Про це Франк-Вальтер Штаймаєр сказав в інтерв'ю телеканалу ZDF.

Читайте також:

Німеччина не може перешкоджати поставкам касетних боєприпасів 

Штайнмаєр наголосив, що він був тією людиною, яка від імені Німеччини підписала конвенцію про заборону касетних боєприпасів. За його словами, така позиція його країни правильна. 

"Але вона у теперішній ситуації не може стати на шляху США", — сказав Штайнмаєр.

Він вважає, що Німеччина у війні Росії проти України перебуває на боці жертви.

За його словами, якщо Україна більше не матиме засобів для захисту, або якщо ті, хто підтримує країну, відступлять, це буде кінець.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки. Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів. 

Також ми писали, що у Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Додамо, посол України в Бразилії Андрій Мельник різко відреагував на заяву депутата Бундестагу Ральфа Штегнера, який розкритикував передачу касетних боєприпасів для бійців ЗСУ. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

Новина з фото

00:44Україною шириться повітряна тривога: загроза атаки ракет та БпЛА

None

Що не так з укриттями Києва: інспекція журналістів "Наша Справа"

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

02:55 Мобілізація в Україні: кому з чоловіків можна виїжджати за кордон із 1 липня

Оновлено

02:25Вибухи лунають в Черкаській області: обстріл ракетами

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз