У Москві істерика: так реагують на касетні боєприпаси для України

Речниця МЗС Росії Марія Захарова. Фото: російські ЗМІ

У Москві істерично відреагували на надання Україні касетних боєприпасів Сполученими Штатами Америки. Там вважають, що це наближає нову світову війну.

Таке заявила речниця російського МЗС Марія Захарова. Її цитують російські ЗМІ.

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В РФ досить істерично відреагували на надання касетних боєприпасів Україні.

"Рівень провокацій США зашкалює, наближає нову світову війну", — заявили у МЗС Росії.

Також Захарова швиденько знайшла брифінг речниці Байдена Джен Псакі від 28 лютого 2022 року, де та говорить про військовий злочин від використання касетних боєприпасів.

Щоправда, при цьому Захарова чомусь забула, що росіяни активно використовують касетні боєприпаси у війні з Україною. І про військовий злочин не говорять.

Також надання Україні касетних боєприпасів прокоментував посол РФ у США Анатолій Антонов.

"Вашингтон продовжує "піднімати ставки" у конфлікті. Глибока присутність США у протистоянні в Україні і без касетних боєприпасів ні в кого не викликала сумнівів. Однак нинішній рівень американських провокацій і справді зашкалює, наближаючи людство до нової світової війни", — заявив посол.

Касетні боєприпаси в Україні

Сполучені Штати Америки передадуть Україні касетні боєприпаси. Президент Джо Байден схвалив таку військову допомогу після "одноголосної" рекомендації його команди національної безпеки.

На брифінгу радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван наголосив, що це було важке рішення, однак президент Джо Байден все ж погодився передати боєприпаси.

Також він повідомив, що існує велика різниця між типом касетних боєприпасів, що використовуються Росією, і тими, які США поставлять Україні. Він зазначив, що використання РФ касетних боєприпасів у цьому конфлікті абсолютно неприйнятне, адже загарбники використовують цю зброю для нападу та обстрілів цивільних будівель.

Також США оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги на 800 млн доларів.

Нагадаємо, Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш виступає проти використання касетних боєприпасів на фронті.

Цікаво, що Гутерреш заговорив про них лише після того, як Сполучені Штати Америки заявили про їхні поставки для України.