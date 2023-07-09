Штайнмайер высказал позицию относительно поставок Украине кассетных боеприпасов

Президент Германии Франк-Вальтер Штаймайер. Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben

Сегодня, 9 июня, президент Германии Франк-Вальтер Штаймайер заявил, что его страна не может препятствовать США предоставлять Украине кассетные боеприпасы.

Об этом Франк-Вальтер Штаймайер сказал в интервью телеканалу ZDF.

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Штайнмайер подчеркнул, что он был тем человеком, который от имени Германии подписал конвенцию о запрещении кассетных боеприпасов. По его словам, такая позиция его страны правильная.

"Но она в нынешней ситуации не может стать на пути США", — сказал Штайнмайер.

Он считает, что Германия в войне России против Украины находится на стороне жертвы.

По его словам, если Украина больше не будет иметь средств для защиты, или если те, кто поддерживает страну, отступят, это будет конец.

Напомним, Соединенные Штаты Америки передадут Украине кассетные боеприпасы. Президент Джо Байден одобрил такую военную помощь после единогласной рекомендации его команды национальной безопасности. Также США объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи в 800 млн долларов.

Также мы писали, что в Москве истерически отреагировали на предоставление Украине кассетных боеприпасов США. Там полагают, что это приближает новую мировую войну.

Добавим, посол Украины в Бразилии Андрей Мельник резко отреагировал на заявление депутата Бундестага Ральфа Штегнера, который раскритиковал передачу кассетных боеприпасов для бойцов ВСУ.