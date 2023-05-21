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Шольц заявив про продовження інвестицій G7 в Китай

21 травня 2023 09:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Шольц заявив про продовження інвестицій G7 в Китай
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Michele Tantussi
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Лідери країн G7 забезпечать продовження великих інвестицій у Китай. Це буде відбуватися, навіть якщо вони зменшать ризикований вплив на другу за величиною економіку світу.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, передає Reuters.

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Лідери G7 завершують триденний саміт в японському місті Хіросіма, де вони надіслали Китаю сигнали з усіх питань — від напівпровідників до "економічного примусу" та практики кредитування. Вони погодилися "знизити ризики", однак заявили, що не будуть "відокремлюватися" від Китаю.

Шольц сказав, що великі інвестиції продовжуватимуться, так само як і ланцюжки поставок та експорт до Китаю.

Він додав, що хоча країни хочуть обмежити свої ризики, ніхто не зацікавлений у стримуванні зростання в Китаї.

Нагадаємо, лідери G7 у Японії оприлюднили комюніке із закликом до "конструктивних і стабільних відносин" з Китаєм, а також до "миру та стабільності" в протоці між Китаєм і Тайванем. 

Також ми писали, що лідери країн G7 закликали Китай тиснути на Росію, щоб вона вивела свої війська з української території.

Додамо, вчора Володимир Зеленський зустрівся практично з усіма представниками країн G7. Вже в другій половині дня Президент України провів зустріч з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

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