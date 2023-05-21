Шольц заявил о продлении инвестиций G7 в Китай

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS/Michele Tantussi

Лидеры стран G7 обеспечат продолжение крупных инвестиций в Китай. Это будет происходить, даже если они снизят рискованное влияние на вторую по величине экономику мира.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передает Reuters.

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Инвестиции в Китай

Лидеры G7 завершают трехдневный саммит в японском городе Хиросима, где они послали Китаю сигналы по всем вопросам — от полупроводников до "экономического принуждения" и практики кредитования. Они согласились "снизить риски", однако заявили, что не будут "отделяться" от Китая.

Шольц сказал, что крупные инвестиции будут продолжаться, так же как и цепочки поставок и экспорт в Китай.

Он добавил, что хотя страны хотят ограничить свои риски, никто не заинтересован в сдерживании роста в Китае.

Напомним, лидеры G7 в Японии обнародовали коммюнике с призывом к "конструктивным и стабильным отношениям" с Китаем, а также к "миру и стабильности" в проливе между Китаем и Тайванем.

Также мы писали, что лидеры стран G7 призвали Китай давить на Россию, чтобы она вывела свои войска с украинской территории.

Добавим, вчера Владимир Зеленский встретился практически со всеми представителями стран G7. Уже во второй половине дня Президент Украины провел встречу с Федеральным канцлером Германии Олафом Шольцом.