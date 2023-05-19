Лідери G7 зробили гучні заяви щодо Росії

Саміт країн "Великої сімки". Фото: REUTERS

Сьогодні, 19 травня, лідери "Великої сімки" зробили гучну заяву щодо України. Зокрема, висловили непохитну підтримку та закликали Росію негайно припинити війну проти українського народу.

Про це пише Рада Європейського Союзу та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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Сьогодні в місті Хіросіма відбулась зустріч лідерів країн "Великої сімки". Після саміту учасники підтвердили відданість спільному протистоянню незаконній війні Росії проти України.

Також засудили порушення Росією статуту ООН і загальний вплив російської війни на світ.

"Велика сімка" також висловила глибоке співчуття народу України щодо втрат та страждань та вшанувала українців за мужність. Зазначено, що Росія має понести відповідальність за напади на цивільне населення та критично важливу інфраструктуру.

"Наша підтримка України не похитнеться", — заявили під час зустрічі G7.

ЄС вводить нові санкції Проти РФ

За словами учасників саміту, будуть здійснені нові кроки задля тотальної поразки Росії, також вони підтримали Україну у прагненні до справедливого миру. G7 планує зберігати активи рф замороженими, доки Москва не компенсує збитки від війни в Україні.

"Ми підтверджуємо наше зобов’язання надавати фінансову, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку, якої потребує Україна, стільки, скільки це буде потрібно. Ми вводимо подальші санкції та заходи, щоб збільшити витрати для Росії та тих, хто підтримує її військові зусилля. І ми вживаємо заходів, щоб підтримати партнерів у всьому світі, коли вони справляються зі стражданнями, спричиненими війною Росії, зокрема через гуманітарну допомогу. Ми також спираємося на успіх наших зусиль, щоб переконатися, що Росія більше не зможе використовувати наявну енергію як зброю проти нас і світу", — йдеться в заяві.

Також керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак додав, що лідери G7 зробили заяву і щодо того, що "Велика сімка" висловлює занепокоєння через безвідповідальне захоплення та мілітаризацію РФ Запорізької атомної електростанції. Учасники зобов'язуються продовжувати надавати допомогу Україні у сфері безпеки доти, доки триває війна з Росією. Підтримано програму фінансової допомоги Україні на наступний рік.

"Також буде підтримка зусиль уряду України щодо боротьби з корупцією. G7 наголошує на єдності в санкційній політиці проти росії. Ворог має сплатити довгострокове відновлення України", — заявив Єрмак.

Нагадаємо, раніше ми писали, що сьогодні, 19 травня, стартує саміт країн G7 в японському місті Хіросіма. Учасники планують поговорити про війну в Україні, ядерну загрозу та нові санкції проти РФ. До того ж на саміті виступить президент Володимир Зеленський.

Також лідери "Великої сімки" погодилися вводити подальші санкції проти Росії та підтвердили своє зобов'язання протистояти "незаконній, невиправданій та неспровокованій" війні РФ в Україні.