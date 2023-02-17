Шольц розповів як постачання зброї впливають на перебіг війни

Канцлер Німеччини Олаф Шольц

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що постачання зброї Україні не продовжує війну, а навпаки — прискорює виведення російських військ із окупованих територій. Також німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.

Про це пише Spiegel.

Заява Шольца

"Не наші поставки зброї продовжують війну. Правильно протилежне... Чим раніше президент путін усвідомить, що він не досягає своєї імперіалістичної мети, тим більше шансів на якнайшвидше закінчення війни, виведення російських військових", — сказав Шольц.

Окрім того, німецький канцлер закликав союзників поставити бойові танки Україні.

"Будь-який, хто може це зробити, має дійсно зробити це зараз", — додав він.

Нагадаємо, що глава німецького уряду Олаф Шольц нагадав, що Німеччина серед країн ЄС найбільше допомагає Україні. Євросоюз, за словами Шольца, підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Олаф Шольц заявив, що Німеччина є найбільшим європейським "донором" України.

"Серед членів ЄС ми надаємо найбільше в контексті гуманітарної допомоги, а також у наданні зброї. Це необхідно, щоб Україна могла захиститися", — наголосив німецький канцлер.

Шольц нагадав про надання Україні танків Leopard та зазначив, що інші країни мають приєднуватися до цього процесу.