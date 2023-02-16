В Белом доме анонсировали визит Олафа Шольца в США

Политики рассмотрят дальнейшее сотрудничество по вопросам глобальной безопасности

Канцлер Германии Олаф Шольц в начале марта встретится с президентом США Джо Байденом. Известно, что эта встреча будет приурочена к годовщине вторжения россии в Украину.

Об этом информирует пресс-служба Белого дома.

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Как рассказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, визит Олафа Шольца в США является возможностью подтвердить глубокие связи дружбы между США и Германией.

"На годовщину жестокого вторжения россии в Украину лидеры обсудят наши текущие усилия по поддержке Украины, возложению на россию платы за ее агрессию и укреплению трансатлантической безопасности", — сказала она.

Кроме того, Шольц и Байден рассмотрят дальнейшее сотрудничество по ряду региональной и глобальной безопасности.

"В частности, работа над общими вызовами, которые создает Китай, и наше сотрудничество в Индийско-Тихоокеанском регионе", — добавили в пресс-службе.

Напомним, ранее польские СМИ сообщали, что в скором времени Президент Украины Владимир Зеленский посетит с официальным визитом Польшу, где встретится с американским коллегой Джо Байденом.

Пока польская сторона не комментирует эту информацию, вероятно, в целях безопасности. Однако, как пишут СМИ, в Польше может быть представлен мирный план Зеленского.