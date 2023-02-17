Шольц рассказал как поставки оружия влияют на ход войны

Канцлер Германии Олаф Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поставки оружия Украине не продлевают войну, а наоборот — ускоряют вывод российских войск из оккупированных территорий. Также немецкий канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине.

Об этом пишет Spiegel.

Заявление Шольца

"Не наши поставки оружия продлевают войну. Верно обратное... Чем раньше президент Путин осознает, что он не достигает своей империалистической цели, тем больше шансов на скорейшее окончание войны, вывод российских захватных войск", — сказал Шольц.

Кроме того, немецкий канцлер призвал союзников поставить боевые танки Украине.

"Любой, кто может это сделать, должен действительно сделать это сейчас", — добавил он.

Напомним, что глава немецкого правительства Олаф Шольц напомнил, что Германия среди стран ЕС больше всего помогает Украине. Евросоюз, по словам Шольца, будет поддерживать Украину столько, сколько это потребуется.

Олаф Шольц заявил, что Германия является крупнейшим европейским "донором" Украины.

"Среди членов ЕС мы даем больше всего в контексте гуманитарной помощи, а также в оказании оружия. Это необходимо, чтобы Украина могла защититься", — подчеркнул немецкий канцлер.

Шольц напомнил о предоставлении Украине танков Leopard и отметил, что другие страны должны присоединяться к этому процессу.