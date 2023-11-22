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Шольц на саміті G20 висунув категоричну вимогу до Путіна

22 листопада 2023 23:36
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Інна Буряк
редактор
Шольц на саміті G20 висунув категоричну вимогу до Путіна
Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що звернувся до російського диктатора Володимира Путіна з закликом припинити війну в Україні й вивести своїх військових з її території. Відповідну вимогу Шольц висловив на G20, де був присутній президент РФ.

Про це повідомляє Barrons.

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Так, Олаф Шольц розповів представникам ЗМІ про свій заклик до Путіна під час пресконференції разом із прем’єр-міністркою Італії Джорджею Мелоні.

"Я закликав президента Путіна припинити атаку на Україну та вивести війська, щоб ця війна нарешті закінчилася", — розповів німецький канцлер.

Своєю чергою Мелоні висловила підтримку ідеї Путіна щодо "роботи над миром в Україні". Також вона нагадала, що саме Україна є стороною, на яку напали й закликала не забувати цього.

"Росії достатньо просто вивести свої війська з України", — наголосила Мелоні.

Нагадаємо, що Путін під час виступу на саміті G20 заявив, що війна в Україні — це трагедія та вирішив "закликати" думати над тим, як її завершити.

Також ми писали що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що він "готовий до нових переговорів" із президентом Росії Володимиром Путіним. При цьому він зазначив, що це реально лише за умови, що диктатор буде готовий не лише говорити, але і діяти.

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