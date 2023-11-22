Шольц категорически ответил на заявление Путина о желании окончить войну

Канцлер Германии Олаф Шольц. Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с призывом прекратить войну в Украине и вывести своих военных с ее территории. Соответствующее требование Шольц сделал на G20, где присутствовал президент РФ.

Об этом сообщает Barrons.

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Так, Олаф Шольц рассказал представителям СМИ о своем призыве к Путину во время пресс-конференции вместе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

"Я призвал президента Путина прекратить атаку на Украину и вывести войска, чтобы эта война наконец-то закончилась", — рассказал немецкий канцлер.

В свою очередь, Мелони выразила поддержку идее Путина относительно "работы над миром в Украине". Также она напомнила, что именно Украина — сторона, на которую напали и призвала не забывать этого.

"России достаточно просто вывести свои войска из Украины", — подчеркнула Мелони.

Напомним, что Путин, выступая на саммите G20, заявил, что война в Украине — это трагедия и решил "призвать" думать над тем, как ее завершить.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что он "готов к новым переговорам" с президентом России Владимиром Путиным. При этом он отметил, что это реально при условии, что диктатор будет готов не только говорить, но и действовать.