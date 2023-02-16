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​​​​​​​Шмигаль зустрівся із очільницею МЗС Канади Жолі: обговорили санкції проти атомної галузі рф

16 лютого 2023 12:33
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Канада надасть ще 7,5 млн доларів на розмінування України
Канада надасть додаткові кошти на розмінування території України, заявила Жолі на переговорах зі Шмигалем
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Міністерка закордонних справ Канади провела переговори із прем’єр-міністром України Денисом Шмигалем. Сторони обговорили санкції проти атомної галузі рф, кошти на розмінування території та відбудову інфраструктури.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі Денис Шмигаль.

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Санкції проти росії

За словами Шмигаля, він обговорив із Мелані Жолі великий спектр питань щодо співпраці двох країн.

Зокрема, український прем’єр наголосив на важливості запровадження санкцій проти російської атомної галузі.

Шмигаль зустрівся із Жолі

Відбудова України

Сторони торкнулися теми відбудови зруйнованої російськими військами інфраструктури України.

"Від початку повномасштабного вторгнення росії Уряд Канади здійснив низку прогресивних кроків на підтримку України, які стали взірцем для інших країн", — зазначив Шмигаль.

Гроші на розмінування

Мелані Жолі на переговорах із Денисом Шмигалем анонсувала додаткові 7,5 млн канадських доларів, які підуть на розмінування української території.

Загальна сума канадського фінансування цих потреб складе 22,5 млн доларів Канади.

Про що говорили Шмигаль і Жолі

Нагадаємо, позавчора, 14 лютого, Мелані Жолі зустрілася із Президентом України Володимиром Зеленським. Під час цих переговорів йшлося про першочергові потреби Сил оборони України. Сторони також детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони.

Сьогодні ж, 16 лютого, Жолі мала зустріч із міським головою Києва Віталієм Кличком. Кличко показав канадській гості наслідки російських обстрілів столиці.

Фото: Telegram Шмигаля

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