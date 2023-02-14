Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади: про що говорили

Зеленський зустрівся з главою МЗС Канади: обговорили співпрацю у сфері оборони
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі. Під час переговорів сторони обговорили, зокрема, питання подальшої співпраці у сфері оборони.
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram.
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Подробиці переговорів
Зеленський зазначив, що під час зустрічі з міністром закордонних справ Канади Мелані Жолі розповів про першочергові потреби Сил оборони України.
Сторони також детально обговорили подальшу взаємодію у сфері безпеки та оборони.
"Підтримка Канади української армії є неоціненною у ці важкі для нас часи. Вдячний уряду Канади і всьому канадському народу за тепле ставлення до наших людей і потужну допомогу Україні", — наголосив український президент.
Нагадаємо, на початку лютого стало відомо, що Канада відправила в Україну перший німецький танк Leopard 2. Загалом із запасів погодилися надати чотири броньованих бойових машин.