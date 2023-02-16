Канада предоставит еще 7,5 млн долларов на разминирование Украины

Канада предоставит дополнительные средства на разминирование территории Украины, заявила Жоли на переговорах со Шмыгалем

Министр иностранных дел Канады провела переговоры с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем. Стороны обсудили санкции против атомной отрасли россии, средства на разминирование территории и восстановление инфраструктуры.

Об этом сообщил на своем Telegram-канале Денис Шмыгаль.

Санкции против россии

По словам Шмыгаля, он обсудил с Мелани Жоли большой спектр вопросов сотрудничества двух стран.

В частности, украинский премьер отметил важность введения санкций против российской атомной отрасли.

Восстановление Украины

Стороны затронули тему восстановления разрушенной российскими войсками инфраструктуры Украины.

"С начала полномасштабного вторжения россии Правительство Канады предприняло ряд прогрессивных шагов в поддержку Украины, которые стали образцом для других стран", — отметил Шмигаль.

Деньги на разминирование

Мелани Жоли на переговорах с Денисом Шмыгалем анонсировала дополнительные 7,5 млн канадских долларов, которые пойдут на разминирование украинской территории.

Общая сумма канадского финансирования этих потребностей составит 22,5 млн. долларов Канады.

Напомним, позавчера, 14 февраля, Мелани Жоли встретилась с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе этих переговоров речь шла о первоочередных потребностях Сил обороны Украины. Стороны также подробно обсудили дальнейшее взаимодействие в сфере безопасности и обороны.

Сегодня же, 16 февраля, у Жоли была встреча с городским головой Киева Виталием Кличко. Кличко показал канадской гости последствия российских обстрелов столицы.

Фото: Telegram Шмыгаля