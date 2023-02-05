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Україна запровадила санкції проти атомної галузі росії

5 лютого 2023 21:24
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Україна запровадила санкції проти атомної галузі росії: подробиці
Володимир Зеленський підписав указ щодо нових санкцій проти рф
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Президент України Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. В санкційний список потрапили 200 компаній. 

Про це Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні

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Президент зазначив, що сьогоднішнє рішення щодо атомної галузі росії є не останнім. 

"Сьогодні є ще один санкційний крок нашої держави проти держави-терориста. Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі росії. І це не останнє рішення щодо цієї їхньої галузі. Сенс наших кроків також у тому, щоб підтримати зусилля наших дипломатів з розширення глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії", — сказав Зеленський

Глава Української держави наголосив, що росія — це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Він нагадав, що російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.

"Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерами", — сказав Зеленський. 

Що відомо про рішення РНБО

Президент підписав указ "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 5 лютого 2023 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)". 

У додатку до документа міститься перелік із 200 компаній та підприємств атомної галузі росії. Серед компаній, які потрапили під санкції, є російська державна компанія "Росатом" та її дочірні підприємства. 

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що росія зруйнувала усі сім принципів ядерної та радіаційної безпеки. Тому необхідні санкції проти російської ядерної промисловості.

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