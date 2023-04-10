Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає США: теми обговорення

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: dw.com

11-13 квітня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький відвідає Сполучені Штати Америки. Візит стосуватиметься кількох важливих моментів. Серед них – переговори в Білому домі, зустріч з представниками провідних компаній американського оборонного сектора та участь у дебатах у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду.

Про це інформує Gov.pl.

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Візит Прем'єр-міністра Польщі в США

Візит прем'єр-міністра Матеуша Моравецького до Вашингтона розпочнеться із зустрічі в Білому домі з віце-президентом США Камалою Гарріс. Голова польського уряду обговорить питання польсько-американського економічного співробітництва, зокрема у сфері енергетики. Також обговорюватимуться питання безпеки.

Наступними пунктами візиту прем'єр-міністра Матеуша Моравецького до США стануть зустрічі з представниками американської оборонної промисловості. Технології, розроблені американськими військовими структурами, є одними з найсучасніших у світі.

Зазначається, що у 2023 році Польща спрямує 4% ВВП на розширення та модернізацію Збройних сил Польщі.

"Ми інвестуємо в нашу оборонну промисловість, у польські заводи. Ми отримуємо нові замовлення з європейських країн, а також з інших континентів. Ми також замовляємо військову техніку у наших американських союзників. Однією з ключових закупівель для наших військових є американські танки M1 Abrams та винищувачі F-35", — заявив Прем'єр-міністр.

Голова польського уряду також візьме участь у панельній дискусії в Міжнародному валютному фонді. Предметом дискусії буде стан економіки у світі, загрози та виклики, з якими ми стикаємось у цій сфері. У дискусії також візьмуть участь найважливіші люди, пов'язані з глобальною економічною системою.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською приїхали з візитом в Польщу. На переговорах вони домовились про новий пакет допомоги для України.