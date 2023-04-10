Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає США: теми обговорення arrow

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає США: теми обговорення

10 квітня 2023 20:07
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький відвідає США: теми обговорення
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Фото: dw.com
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

11-13 квітня прем’єр-міністр Матеуш Моравецький відвідає Сполучені Штати Америки. Візит стосуватиметься кількох важливих моментів. Серед них – переговори в Білому домі, зустріч з представниками провідних компаній американського оборонного сектора та участь у дебатах у штаб-квартирі Міжнародного валютного фонду.

Про це інформує Gov.pl.

Читайте також:

Візит Прем'єр-міністра Польщі в США

Візит прем'єр-міністра Матеуша Моравецького до Вашингтона розпочнеться із зустрічі в Білому домі з віце-президентом США Камалою Гарріс. Голова польського уряду обговорить питання польсько-американського економічного співробітництва, зокрема у сфері енергетики. Також обговорюватимуться питання безпеки.

Наступними пунктами візиту прем'єр-міністра Матеуша Моравецького до США стануть зустрічі з представниками американської оборонної промисловості. Технології, розроблені американськими військовими структурами, є одними з найсучасніших у світі.

Зазначається, що у 2023 році Польща спрямує 4% ВВП на розширення та модернізацію Збройних сил Польщі.

"Ми інвестуємо в нашу оборонну промисловість, у польські заводи. Ми отримуємо нові замовлення з європейських країн, а також з інших континентів. Ми також замовляємо військову техніку у наших американських союзників. Однією з ключових закупівель для наших військових є американські танки M1 Abrams та винищувачі F-35", — заявив Прем'єр-міністр.

Голова польського уряду також візьме участь у панельній дискусії в Міжнародному валютному фонді. Предметом дискусії буде стан економіки у світі, загрози та виклики, з якими ми стикаємось у цій сфері. У дискусії також візьмуть участь найважливіші люди, пов'язані з глобальною економічною системою.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський разом із дружиною Оленою Зеленською приїхали з візитом в Польщу. На переговорах вони домовились про новий пакет допомоги для України.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

19:18 Донька Ольги Сумської разом з чоловіком відвідала прем'єру серіалу від пропутінського режисера

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB