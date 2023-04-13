Шмыгаль в Вашингтоне встретился с премьером Польши: о чем говорили

Денис Шмыгаль и Матеуш Моравецкий во время встречи в Вашингтоне. Фото: twitter.com/denys_shmyhal

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время визита в Вашингтон встретился с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким. Глава украинского правительства поблагодарил за готовность предоставить партию самолетов МиГ-29.

Об этом Денис Шмыгаль написал в Twitter.

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Глава украинского правительства поблагодарил своего польского коллегу и весь народ Польши за поддержку, которую эта страна оказывает нашему государству для противостояния российской агрессии.

"В Вашингтоне провели встречу с другом Украины, с Матеушем Моравецким. Поблагодарил лично премьера и весь польский народ за поддержку, которую Польша инициирует для победы Украины. Формируем "коалицию истребителей". Ждем МИГ-29 от Польши", — отметил Шмыгаль.

Напомним, ранее стало известно, что правительство Германии одобрило заявку Польши на передачу истребителей для Украины. Речь идет о самолетах МиГ-29.

Отметим, что во время визита в Вашингтон премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий анонсировал новую военную помощь США для Украины.

Военный эксперт, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины, капитан I ранга Военно-морских сил Владислав Селезнев в комментарии Новини.LIVE сообщил, что Соединенные Штаты Америки предоставят для нужд ВСУ десять мобильных ракетных комплексов c-UAS для борьбы с дронами противника. Это оружие является новейшим и о нем очень мало информации в открытых источниках.