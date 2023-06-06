"Шлюзи страждань": генсек ООН відреагував на трагедію Каховської ГЕС

Антоніу Гутерреш. Фото: REUTERS/Thomas Mukoya

Підрив російськими окупантами Каховської ГЕС став ще одним руйнівним наслідком вторгнення РФ на територію України. Страждання українців тривають вже понад рік.

Про це заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш, пише CNN.

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"Ми всі бачили трагічні кадри, які з'явилися сьогодні у зв'язку з грандіозною гуманітарною, економічною та екологічною катастрофою в Херсонській області України... Сьогоднішня трагедія — це ще один приклад жахливої ціни війни для людей. Шлюзи страждань переповнюються вже понад рік", — зауважив він.

За його словами, атаки на мирних жителів та об'єкти критичної інфраструктури мають бути припинені.

"Передусім я закликаю до справедливого миру відповідно до Статуту ООН, міжнародного права та резолюцій Генеральної Асамблеї", — наголосив Гутерреш.

Своєю чергою він додав, що ООН терміново почала надавати підтримку жителям тих районів, які постраждали від затоплення. Їм надають питну воду, пігулки для очищення води та інші види допомоги.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Дамба була підірвана цілеспрямовано, щоб призупинити контрнаступ ЗСУ та відволікти суспільство від подій, які відбуваються в Бєлгородській області.