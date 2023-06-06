Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Политика arrow "Шлюзы страданий": генсек ООН отреагировал на трагедию Каховской ГЭС arrow

"Шлюзы страданий": генсек ООН отреагировал на трагедию Каховской ГЭС

6 июня 2023 19:56
- Карина Бовсуновская
"Шлюзы страданий": генсек ООН отреагировал на трагедию Каховской ГЭС
Антонио Гутерреш. Фото: REUTERS/Thomas Mukoya
- Карина Бовсуновская

Подрыв российскими окупантами Каховской ГЭС стал еще одним разрушительным последствием вторжения РФ на территорию Украины. Страдания украинцев продолжаются уже больше года.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет CNN.

Читайте также:

Позиция генсека ООН

"Мы все видели трагические кадры, появившиеся сегодня в связи с грандиозной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой в Херсонской области Украины... Сегодняшняя трагедия — это еще один пример ужасной цены войны для людей. Шлюзы страданий переполняются уже более года" , — заметил он.

По его словам, атаки на мирных жителей и объекты критической инфраструктуры должны быть прекращены.

"Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи" , — подчеркнул Гутерреш.

В свою очередь, он добавил, что ООН срочно начала оказывать поддержку жителям тех районов, которые пострадали от затопления. Им предоставляют питьевую воду, таблетки для очистки воды и другие виды помощи.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российская террористическая армия совершила очередное преступление, способное повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Дамба была взорвана целенаправленно, чтобы приостановить контрнаступление ВСУ и отвлечь общество от происходящего в Белгородской области.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас