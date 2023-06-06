"Шлюзы страданий": генсек ООН отреагировал на трагедию Каховской ГЭС

Антонио Гутерреш. Фото: REUTERS/Thomas Mukoya

Подрыв российскими окупантами Каховской ГЭС стал еще одним разрушительным последствием вторжения РФ на территорию Украины. Страдания украинцев продолжаются уже больше года.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, пишет CNN.

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"Мы все видели трагические кадры, появившиеся сегодня в связи с грандиозной гуманитарной, экономической и экологической катастрофой в Херсонской области Украины... Сегодняшняя трагедия — это еще один пример ужасной цены войны для людей. Шлюзы страданий переполняются уже более года" , — заметил он.

По его словам, атаки на мирных жителей и объекты критической инфраструктуры должны быть прекращены.

"Прежде всего, я призываю к справедливому миру в соответствии с Уставом ООН, международным правом и резолюциями Генеральной Ассамблеи" , — подчеркнул Гутерреш.

В свою очередь, он добавил, что ООН срочно начала оказывать поддержку жителям тех районов, которые пострадали от затопления. Им предоставляют питьевую воду, таблетки для очистки воды и другие виды помощи.

Напомним, заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что российская террористическая армия совершила очередное преступление, способное повлечь за собой серьезную экологическую и гуманитарную катастрофу. Дамба была взорвана целенаправленно, чтобы приостановить контрнаступление ВСУ и отвлечь общество от происходящего в Белгородской области.