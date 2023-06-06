"Отримали протилежний ефект": Маляр прокоментувала підрив Каховської ГЕС

Ганна Маляр. Фото: Facebook заступниці міністра оборони

Російська терористична армія вчинила черговий злочин, який здатний спричинити серйозну екологічну та гуманітарну катастрофу. Дамба була підірвана цілеспрямовано, щоб призупинити контрнаступ ЗСУ та відволікти суспільство від подій, які відбуваються в Бєлгородській області.

Про це заявила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

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За її словами, замість поставлених планів російські окупанти отримали протилежний ефект.

"Наразі у критичному становищі перебувають мирні жителі тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини та Криму, оскільки знищення дамби позбавило їх прісної води. Окрім того, були затоплені позиції російських військових підрозділів, що може призвести до масштабного змиву російських мінних полів та їх детонації у хаотичному порядку", — пояснила вона.

Окупанти не думають про наслідки

Своєю чергою мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі Новини.LIVE зазначив, що окупанти самі ж постраждали внаслідок підриву Каховської ГЕС — затопило їхні окопи, довелося евакуйовувати техніку. Тепер всі свої зусилля вони зосереджують на одній вулиці в Новій Каховці.

"Самі позиції окупантів були розташовані вздовж берега — траншеї, окопи. І це все затопило. Вони перейшли в глибину міста. Як розповідала очевидиця — коли вибиралися, то грузили з собою пральні машини. Зараз вся техніка окупантів, зокрема машини, розташована на третій вулиці від Дніпра — Героїв України", — додав мер.

За його словами, окупаційна російська армія не вчиняє жодних дій аби запобігти катастрофі. Невідомо для чого вони зосереджують техніку в одному місці.

Нагадаємо, в Міноборони попередили місцеве населення у зоні підтоплення Каховської ГЕС про велику небезпеку від вибухонебезпечних предметів. Ця ситуація наразі вивчається Державною спеціальною службою транспорту МО України.