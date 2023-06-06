Зеленський розповів, як Україна готувалася до підриву окупантами Каховської ГЕС

Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента

Російські загарбники замінували Каховську ГЕС ще в минулому році, тому Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи. Для цього задіяли більше рятувальних груп ДСНС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

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"Всі розуміли, що РФ замінувала дамбу ще минулого року. Якщо щось заміновано, то ми точно цього не контролюємо і може бути момент, коли буде вибух і будуть відповідні наслідки", — пояснив він.

Які служби були задіяні

За його словами, керівництво держави розуміло ризики ще до цього, тому готувалися команди ДСНС. До цієї ситуації готувалися і в МВС, а прем'єр-міністр розумів, що буде відбуватися.

"Дуже складна ситуація. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми з питною водою в Дніпровському, Запорізькому та Херсонському регіонах", — зауважив Зеленський.

Своєю чергою він зазначив, що точні наслідки стануть зрозумілі після того, як піде вода.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду заявив, що сільськогосподарські посіви на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині під загрозою знищення.