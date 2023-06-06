Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Зеленський розповів, як Україна готувалася до підриву окупантами Каховської ГЕС arrow

Зеленський розповів, як Україна готувалася до підриву окупантами Каховської ГЕС

6 червня 2023 19:05
- Каріна Бовсуновська
Зеленський розповів, як Україна готувалася до підриву окупантами Каховської ГЕС
Володимир Зеленський. Фото: Офіс президента
- Каріна Бовсуновська

Російські загарбники замінували Каховську ГЕС ще в минулому році, тому Україна була готова до можливого підриву дамби та наслідків катастрофи. Для цього задіяли більше рятувальних груп ДСНС.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з журналістами.

Читайте також:

"Всі розуміли, що РФ замінувала дамбу ще минулого року. Якщо щось заміновано, то ми точно цього не контролюємо і може бути момент, коли буде вибух і будуть відповідні наслідки", — пояснив він.

Які служби були задіяні

За його словами, керівництво держави розуміло ризики ще до цього, тому готувалися команди ДСНС. До цієї ситуації готувалися і в МВС, а прем'єр-міністр розумів, що буде відбуватися.

"Дуже складна ситуація. Нам зрозуміло, що буде затоплено від 35 до 80 населених пунктів. Ми розуміємо, що будуть великі проблеми з питною водою в Дніпровському, Запорізькому та Херсонському регіонах", — зауважив Зеленський.

Своєю чергою він зазначив, що точні наслідки стануть зрозумілі після того, як піде вода.

Нагадаємо, народний депутат від фракції "Слуга Народу", голова Комітету ВР з питань аграрної та земельної політики Олександр Гайду заявив, що сільськогосподарські посіви на Херсонщині, Запоріжжі та Дніпропетровщині під загрозою знищення. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB