Шкарлет обратился к украинцам после отставки с должности министра образования Украины
Сергей Шкарлет обратился к украинцам после того, как Рада поддержала его отставку с должности министра образования Украины. Он отметил, что продолжит работу в сфере образования и науки.
Об этом Шкарлет написал в своем Telegram-канале.
-
Данилов назвал условие успешной реализации "мирного плана" Китая
-
Олег Скрипка отыграл четыре концерта под Бахмутом: впечатления фронтмена "Воплі Відоплясова"
-
Жена Усика рассказала, что оккупанты сделали с их домом
-
РФ снова угрожает остановить "зерновое соглашение" и выдвигает условия
-
Самые счастливые страны мира на 2023 год: список
-
Северная Македония передала ВСУ самолеты Су-25: какие еще образцы авиации просит Украина
-
Звезды сериала "Зачарованные" объединились на светском мероприятии: кто из актрис не пришел
-
В Николаевской области в поле подорвался трактор
-
Передавал данные об ВСУ и ожидал оккупации Одессы
-
Из-за агрессии россии уровень гуманитарных потребностей в мире достиг максимума, — Боррель
Подробности
"Спасибо за доверие и сотрудничество Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, коллегам-чиновникам и Секретариату КМУ, народным депутатам Украины. Спасибо начальникам ОВА, мэрам городов, территориальным громадам, руководителям областных департаментов образования и науки и учебных заведений и научных учреждений, педагогам, детям и их родителям, международным партнерам, общественности и, конечно, — команде МОН!", — написал Шкарлет.
Он поблагодарил за совместную работу, которая длилась более двух лет. По его словам, украинцы смогли сплотиться, как никогда, и объединиться вокруг общей цели.
"Вместе мы достойно держали и продолжаем держать образовательный и научный фронт! Мы сделали то, во что многие не верили! Но сделали! Вместе! Несмотря на все", — отметил Шкарлет.
Экс-министр обратился и к педагогам и ученым. Он подчеркнул, что они — невероятный пример единства, мощи, патриотизма и профессионализма для всего мира. Шкарлет отметил, что гордится каждым и каждой.
"Гордый был работать вместе с вами бок о бок, совершенствовать наше образование и науку, несмотря ни на какие препятствия и вызовы", — написал Шкарлет.
Он рассказал, что гордится украинскими воспитанниками, учениками и студентами. По его словам, они — наше достойное будущее.
"Именно вы будете строить Украину! Будьте всегда справедливыми, честными, человечными, постоянно стремитесь к знаниям. Всегда говорил и буду говорить — ставьте перед собой максимально амбициозную цель и уверенно идите к ней, несмотря ни на что", — добавил Шкарлет.
Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности министра. Накануне глава ведомства написал заявление об увольнении.