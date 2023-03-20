Шкарлет обратился к украинцам после отставки с должности министра образования Украины

Сергей Шкарлет

Сергей Шкарлет обратился к украинцам после того, как Рада поддержала его отставку с должности министра образования Украины. Он отметил, что продолжит работу в сфере образования и науки.

Об этом Шкарлет написал в своем Telegram-канале.

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"Спасибо за доверие и сотрудничество Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, коллегам-чиновникам и Секретариату КМУ, народным депутатам Украины. Спасибо начальникам ОВА, мэрам городов, территориальным громадам, руководителям областных департаментов образования и науки и учебных заведений и научных учреждений, педагогам, детям и их родителям, международным партнерам, общественности и, конечно, — команде МОН!", — написал Шкарлет.

Он поблагодарил за совместную работу, которая длилась более двух лет. По его словам, украинцы смогли сплотиться, как никогда, и объединиться вокруг общей цели.

"Вместе мы достойно держали и продолжаем держать образовательный и научный фронт! Мы сделали то, во что многие не верили! Но сделали! Вместе! Несмотря на все", — отметил Шкарлет.

Экс-министр обратился и к педагогам и ученым. Он подчеркнул, что они — невероятный пример единства, мощи, патриотизма и профессионализма для всего мира. Шкарлет отметил, что гордится каждым и каждой.

"Гордый был работать вместе с вами бок о бок, совершенствовать наше образование и науку, несмотря ни на какие препятствия и вызовы", — написал Шкарлет.

Он рассказал, что гордится украинскими воспитанниками, учениками и студентами. По его словам, они — наше достойное будущее.

"Именно вы будете строить Украину! Будьте всегда справедливыми, честными, человечными, постоянно стремитесь к знаниям. Всегда говорил и буду говорить — ставьте перед собой максимально амбициозную цель и уверенно идите к ней, несмотря ни на что", — добавил Шкарлет.

Напомним, комитет Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций поддержал отставку Сергея Шкарлета с должности министра. Накануне глава ведомства написал заявление об увольнении.