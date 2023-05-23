Шевченко заявив, що Гончаренка спонсорує Ахметов

Народний депутат України Євген Шевченко. Фото: Євген Шевченко/Facebook

Сьогодні, 23 травня, відбувся прямий ефір програми Вечір.LIVE з народним депутатом України Євгеном Шевченком. Він розповів про конкуренцію та відповів на наклепи від інших депутатів.

Про це сказав народний депутат України Євген Шевченко в прямому ефірі Вечір.LIVE.

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Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявляв, що Євгеній Шевченко готував проросійський політичний проєкт та критикував нинішню владу, ходив на канали Медведчука. Зі слів Гончаренка, Шевченко мав очолити альтернативну партію ОПЗЖ.

"Дивіться от що правда з цього, що він сказав, що я конкурую з ОПЗЖ в своєму регіоні. Так, це правда. Я завжди конкурував на виборах, конкурував із опозиційним блоком. На той час хто в нас керував Запоріжжям? Які зараз в офісі такий собі "шурма", якого батько був готовий соратник Медведчука, який керував містом на пополам зрадником. Ну зрадник, я маю на увазі зі слів СБУ. Це ще не доведений факт, поки підозрюється в зраді державній. Вони керували на пополам містом Запоріжжя. Тут я з'явився недобрий. Я конкурував і буду конкурувати. Я конкурував не за місце під Путіним. А за розуми і голоси людей на сході і півдні країни. А все інше що говорить Гончаренко — не співпадає. Я вам зараз скажу, раз він так наче, то є теж відкрию трохи політичної карти. А де навчався п'ять або шість років Гончаренко, знаєте? У столиці якої країни і хто він, яка у нього освіта вище знаєте, медична? Він закінчив московський медичний університет. І це вже не в радянські часи, як інші політики. Це в часи, коли Україна вже була незалежною", — сказав Євген Шевченко.

Крім цього він додав, що є дуже багато запитань до Гончаренка в ГУРі. Він зазначив, що в Україні нема слідчих органів, як у контррозвідки.

"Так що хай подивиться на себе. Ви забули, як він там з Януковичем у нас пропагандував російські наративи, русский язик і таке інше. Так що краще хай мовчить", — сказав народний депутат України.

Нагадаємо, що Кремль хоче змінити самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка на свою людину, яка буде виконувати всі їхні накази. Однак, для України це зовсім невигідно.