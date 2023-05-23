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Шевченко заявил, что Гончаренко спонсирует Ахметов

23 мая 2023 22:04
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач
Шевченко заявил, что Гончаренко спонсирует Ахметов
Народный депутат Украины Евгений Шевченко. Фото: Евгений Шевченко/Facebook
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Карина Белоткач

Сегодня, 23 мая, состоялся прямой эфир программы Вечер.LIVE с народным депутатом Украины Евгением Шевченко. Он рассказал о конкуренции и ответил на клевету от других депутатов.

Об этом сказал народный депутат Украины Евгений Шевченко в прямом эфире Вечер.LIVE.

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Эфир с Евгением Шевченко

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявлял, что Евгений Шевченко готовил пророссийский политический проект и критиковал нынешнюю власть, ходил по каналам Медведчука. По словам Гончаренко, Шевченко должен был возглавить альтернативную партию ОПЗЖ.

"Смотрите вот что правда по этому, что он сказал, что я конкурирую с ОПЗЖ в своем регионе. Да, это правда. Я всегда конкурировал на выборах, конкурировал с оппозиционным блоком. В то время кто у нас руководил Запорожьем? Какие сейчас в офисе такой "шурма", которого отец был готов соратник Медведчука, управлявший городом наполовину изменником. Ну, предатель, я имею в виду со слов СБУ. Это еще не доказанный факт, пока подозревается в государственной измене. Они управляли пополам городом Запорожья. Здесь я появился нехороший. Я конкурировал и буду конкурировать. Я конкурировал не за место под Путиным. А за умы и голоса людей на востоке и юге страны. А все остальное, что говорит Гончаренко, не совпадает. Я вам сейчас скажу, раз он как будто, то есть тоже открою немного политической карты. А где учился пять или шесть лет Гончаренко, знаете? В столице какой страны и кто он, какое у него образование выше знаете, медицинское? Он окончил московский медицинский университет. И это уже не в советское время, как другие политики. Это во времена, когда Украина уже была независимой", — сказал Евгений Шевченко.

Кроме этого, он добавил, что есть очень много вопросов к Гончаренко в ГУРе. Он отметил, что в Украине нет следственных органов, как у контрразведки.

"Так пусть посмотрит на себя. Вы забыли, как он там с Януковичем у нас пропагандировал российские нарративы, русский язык и так далее. Так что лучше пусть молчит", — сказал народный депутат Украины.

Напомним, что Кремль хочет сменить самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на своего человека, который будет выполнять все их приказы. Однако для Украины это совсем не выгодно.

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