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Євген Шевченко стане гостем Вечір.LIVE та розповість про співпрацю з Будановим та ГУР

23 травня 2023 19:51
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач
Євген Шевченко стане гостем Вечір.LIVE та розповість про співпрацю з Будановим та ГУР
Народний депутат України Євген Шевченко. Фото: platon_72/Instagram
7611b813-33be-4c1c-4834-b638fe890e00 - Анна-Каріна Білоткач

Сьогодні, 23 травня, народний депутат України Євген Шевченко буде гостем програми Вечір.LIVE. В ефірі він розповість про співпрацю з Будановим та ГУР.

Про це інформують Новини.LIVE.

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Вечір.LIVE

У вівторок, 23 травня, народний депутат України Євген Шевченко завітає на програму Вечір.LIVE. В прямому ефірі чиновник розповість не тільки про співпрацю з Будановим та ГУР, а і про скандальну поїздку до Лукашенка. Зазначається, що саме завдяки цій мандрівці вдалося втримати Білорусь від відкриття другого фронту та підготовку України до війни.

Нагадаємо, що e прямому ефірі Новини.LIVE ведучий Вадим Ярошенко поговорив з лейтенантом ЗСУ від 67-ї бригади, батальйону "Вовки Да Вінчі", групи "Гонор" Олександром Ябчанко. Вони показали кадри боїв та обговорили коли ЗСУ підуть у контрнаступ та чого не вистачає українській армії.

Збройні сили України продовжують завдавати нищівних ударів по позиціях окупантів. Окрім активної та дієвої оборони, українська армія проводить успішні наступальні дії на лініях фронту. Про ці та інші теми було обговорено в ексклюзивному ефірі Новини.LIVE.

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