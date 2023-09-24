Что Украина получит от США после визита Зеленского: вечернее видеообращение Президента

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский записал традиционное вечернее обращение. Так, украинский лидер подвел итоги своей поездки в США и рассказал, что Украина получит от союзников.

Об этом сообщает Офис Президента.

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Зеленский сообщил, что оборонные пакеты предоставлены от Соединенных Штатов включают артиллерию, необходимые боеприпасы, ракеты для систем HighMars, ракеты для систем противовоздушной обороны, дополнительные комплексы ПВО, тактические транспортные средства и ряд других видов вооружения, которые проявят себя на поле боя.

"Есть историческое решение Америки о совместном производстве оружия и оборонных систем, в том числе и ПВО. Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью. Каждый работающий на государство", — сказал Зеленский.

Зеленский уточнил, что сформированы ясные перспективы, согласно уже достигнутым договоренностям, по укреплению устойчивости Украины для предотвращения возможности повторных российских агрессий.

"Провел очень важные встречи в Вашингтоне, в Конгрессе – обе партии, обе палаты. Было очень много вопросов, много диалога. Все равно искренние ответы, абсолютная откровенность и искреннее понимание. И мы специально спросили такой формат встреч и общения в Конгрессе, который необходим для максимально детального разговора. И благодаря этому доверия стало больше, и я услышал, что поддержка Украины сохранится", — добавил он.

Украинский лидер указал, что в Америке было заявлено много морально весомых и важных позиций на различных уровнях — от самого верхнего до каждого, с кем взаимодействовала украинская делегация. То же самое можно сказать и о Канаде. Чувствуется явное единство. Были введены новые санкции против России, и в перспективе планируется усиление санкционного давления.

Зеленский про Канаду

Кроме того от Канады поступило предложение по долгосрочной оборонной поддержке на сумму полумиллиарда долларов США. В частности, это включает медицинские эвакуационные машины, которые крайне важны на фронте. Было достигнуто соглашение о производстве и поставках.

Также Президент Украины выразил благодарность за готовность канадского правительства финансировать музей Голодомора-геноцида и помочь в его завершении. Это символично, что именно Канада поддерживает Украину в сохранении исторической памяти.

Напомним, что американский политолог с азербайджанскими корнями из США Рамиз Юнус поделился своим мнением относительно обсуждения поставок ракет ATACMS Украине. Юнус утверждает, что возможное решение по этому вопросу, скорее всего, было принято задолго до визита президента Украины в США.

Также мы писали, что после своего визита в Вашингтон (США) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны договорились совместно производить вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны. Кроме того, Америка передаст Украине новый оборонный пакет.