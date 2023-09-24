Американский политолог рассказал, когда Украина наконец получит ракеты ATACMS

Ракеты ATACMS в действии. Фото: Flickr

Американский политолог с азербайджанскими корнями из США Рамиз Юнус поделился своим мнением относительно обсуждения поставок ракет ATACMS Украине. Юнус утверждает, что возможное решение по этому вопросу, скорее всего, было принято задолго до визита президента Украины в США.

Об этом сообщает 24 Канал.

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Политолог сообщил, что после встречи президентов Владимира Зеленского и Джо Байдена в Белом доме сообщалось, что в новом пакете американской помощи не будет ракет ATACMS.

Тем не менее в СМИ появилась информация, что Байден обещал Зеленскому передать некоторое количество этих ракет. Ни Байден, ни Зеленский публично эту информацию не комментировали, и слухи, возможно, являются результатом медийных утечек, основанных на "неназванных источниках".

Рамиз Юнус отметил, что, по всей видимости, решение по вопросу поставок ATACMS было принято еще до встречи двух лидеров, и сейчас главный вопрос — когда это решение станет известным публично. Он сравнил текущую ситуацию с предыдущими случаями обсуждения поставок HIMARS или F-16.

Также Юнус поднял вопрос различия между ракетами Storm Shadow и ATACMS. Он заявил, что поскольку Украине были предоставлены ракеты Storm Shadow, это может говорить о том, что, возможно, ATACMS тоже будут предоставлены.

По мнению Юнуса, в данный момент Storm Shadow могут эффективно решать поставленные задачи, в то время как ATACMS могут понадобиться для будущих задач.

В сообщении отмечается, что, вероятно, история с ATACMS и даже с немецкими ракетами Taurus повторят сценарий долгих, но, наконец, успешных переговоров о передаче Украине танков Leopard и Abrams.

Напомним, 21 сентября Соединенные Штаты планировали огласить новый пакет военной помощи Украине. В то же время ракет ATACMS в перечисленном списке не было.

Также мы писали, что после своего визита в Вашингтон (США) Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны договорились совместно производить вооружение, в частности, системы противовоздушной обороны. Кроме того, Америка передаст Украине новый оборонный пакет.