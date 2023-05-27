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Що Україна хоче отримати від Африки: відповідь Кулеби

27 травня 2023 18:23
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Що Україна хоче отримати від Африки: відповідь Кулеби
Голова МЗС України Дмитро Кулеба. Фото: Reuters
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про важливість розвитку дипломатичної взаємодії з Африкою. Кулеба наголосив, що підтримка африканських країн на міжнародному рівні має ключове значення для України.

Про це повідомив Дмитро Кулеба.

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Голова МЗС України вказав на поширення Росією неправдивої інформації в африканських країнах, включаючи перекручування істини про агресію, стверджуючи, що ведеться боротьба зі США, а не з Україною. У світлі цього, підтримка Африки стає ще важливішою.

Кулеба також наголосив на економічному потенціалі, який відкривається через дипломатичні зв'язки з Африкою. Він закликав українські компанії активніше експортувати продукцію до Африки, вносячи внесок в економіку країни та створення нових робочих місць.

Кулеба наголосив, що в Україні прагнуть залучити більше африканських студентів після завершення війни. Він висловив сподівання, що українські навчальні заклади відновлять репутацію підготовки фахівців для всього світу, включаючи Африку. Такі студенти можуть стати посередниками у просуванні інтересів України за кордоном, демонструючи "м'яку силу" країни.

"Ми працюємо, щоб після війни в Україні побільшало африканських студентів, щоб наші виші повернули собі славу підготовки фахівців для всього світу, зокрема для Африки. Люди повертатимуться до своїх країн і стануть адвокатами нашої країни. Це буде наша м'яка сила", — сказав він.

Нагадаємо, що у МЗС підтвердили візит делегації африканських лідерів до України, але є нюанс. На сьогодні вони не мають мандата Африканського союзу.

Як зазначив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, представники країн приїдуть для "обговорення мирних ініціатив".

Раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав нове турне африканськими країнами. Глава МЗС прибув до Марокко, у своїй поїздці він планує відвідати усі регіони Африканського континенту.

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