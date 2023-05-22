В МИД подтвердили визит делегации африканских лидеров в Украину

Глава МИД Дмитрий Кулеба. Фото: google.com

В МИДе подтвердили визит делегации африканских лидеров в Украину, но есть нюанс. На сегодня у них нет мандата Африканского союза.

Об этом сообщил глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона.

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Как отметил министр иностранных дел, представители стран приедут для "обсуждения мирных инициатив".

"К нам едет действительно группа африканских лидеров. У них, по крайней мере, на данный момент, нет мандата Африканского союза, то есть они не будут говорить от имени всей Африки — будут говорить от имени своей группы. Это важная деталь, которую нужно учитывать, но мы открыты к диалогу со всеми", — сказал министр.

Ранее издание Assosiated Press сообщало, что в делегацию войдут шесть стран: ЮАР, Сенегал, Египет, Республика Конго, Уганда и Замбия.

Напомним, недавно глава украинского МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал два условия, при которых Украина готова рассматривать мирные планы других стран. Территории Украины не должны перейти России, а саму войну нельзя сейчас заморозить.