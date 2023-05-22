Дмитрий Кулеба отправился в Африку: какова цель поездки
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал новое турне по африканским странам. Глава МИД прибыл в Марокко, в своей поездке он планирует посетить все регионы Африканского континента.
Об этом министр иностранных дел сообщил в своем Instragram.
Визит в Марокко
Дмитрий Кулеба сообщил, что прибыл с визитом в Королевство Марокко.
"Это первый визит министра иностранных дел Украины в Марокко с момента установления двусторонних отношений", — подчеркнул Кулеба.
Цель африканского турне
По словам главы МИД Украины, он планирует посетить страны во всех частях Африканского континента, с севера до юга.
Кулеба заявил, что имеет три основных задачи для этого турне.
Во-первых, это привлечение как можно большего числа африканских стран к воплощению Формулы мира от Владимира Зеленского.
Второй задачей министра является обеспечение бесперебойного экспорта в рамках Черноморской зерновой инициативы.
Также Дмитрий Кулеба планирует обсудить с африканскими партнерами новые возможности для украинского бизнеса в Африке.
Напомним, в феврале в Африку летал глава МИД России Сергей Лавров, но там его ждали проблемы — россиянина не пустили в две страны, куда он планировал прибыть с визитом.