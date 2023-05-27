Что Украина хочет получить от Африки: ответ Кулебы

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Фото: Reuters

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о важности развития дипломатического взаимодействия с Африкой. Кулеба подчеркнул, что поддержка со стороны африканских стран на международном уровне имеет ключевое значение для Украины.

Об этом сообщил Дмитрий Кулеба.

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Дипломатическое взаимодействие с Африкой

Глава МИД Украины указал на распространение Россией ложной информации в африканских странах, включая искажение истины об агрессии, утверждая, что ведется борьба с США, а не с Украиной. В свете этого, поддержка Африки становится ещё важнее.

Кулеба также отметил экономический потенциал, открываемый через дипломатические связи с Африкой. Он призвал украинские компании активнее экспортировать продукцию в Африку, внося вклад в экономику страны и создание новых рабочих мест.

Кулеба подчеркнул, что в Украине стремятся привлечь больше африканских студентов после завершения войны. Он выразил надежду на то, что украинские учебные заведения восстановят репутацию подготовки специалистов для всего мира, включая Африку. Такие студенты могут стать посредниками в деле продвижения интересов Украины за рубежом, демонстрируя "мягкую силу" страны.

"Мы работаем, чтобы после войны в Украине стало больше африканских студентов, чтобы наши вузы вернули себе славу подготовки специалистов для всего мира, в частности для Африки. Люди будут возвращаться в свои страны и стать адвокатами нашей страны. Это будет наша мягкая сила", — сказал он.

Напомним, что в МИДе подтвердили визит делегации африканских лидеров в Украину, но есть нюанс. На сегодня у них нет мандата Африканского союза.

Как отметил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, представители стран приедут для "обсуждения мирных инициатив".

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал новое турне по африканским странам. Глава МИД прибыл в Марокко, в своей поездке он планирует посетить все регионы Африканского континента.