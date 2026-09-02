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Головна Політика Шахрайські кол-центри та "дропи": Зеленський вимагає жорсткіших покарань

Шахрайські кол-центри та "дропи": Зеленський вимагає жорсткіших покарань

Ua
2 вересня 2026 16:10
Зеленський подав до Ради законопроєкти проти шахрайських кол-центрів і дропів
Термінова новина

Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за організацію та роботу шахрайських кол-центрів. Також ініціативи мають посилити захист громадян від незаконних операцій із банківськими рахунками та платіжними інструментами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис президента.

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Нові правила мають посилити відповідальність за шахрайські кол-центри та банківські схеми

За словами Зеленського, відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів має поширюватися не лише на виконавців, а й на їхніх організаторів, власників та тих, хто отримує прибуток від таких схем.

Перший законопроєкт спрямований саме на посилення відповідальності для людей, які організовують роботу шахрайських кол-центрів і заробляють на їхній діяльності.

"Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними", — заявив Зеленський.

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Окремі зміни готують щодо "дропів"

Другий законопроєкт стосується боротьби зі шахрайськими схемами із використанням банківських рахунків та платіжних інструментів. Зокрема, йдеться про так званих "дропів" — людей, чиї рахунки можуть використовувати для незаконних фінансових операцій.

Президент зазначив, що банки також мають змінити внутрішні алгоритми та посилити механізми захисту клієнтів і підприємств. Це має допомогти запобігати використанню банківських рахунків для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Крім того, законопроєкт передбачає імплементацію в Україні норм права Європейського Союзу відповідно до домовленостей із міжнародними партнерами.

Зеленський закликав народних депутатів невідкладно розглянути обидві законодавчі ініціативи.

Новина доповнюється

Володимир Зеленський Верховна Рада шахрайство законопроєкт банківські рахунки
Іванна Чайка - редактор політичних новин
Автор:
Іванна Чайка

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