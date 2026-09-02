Зеленський подав до Ради законопроєкти проти шахрайських кол-центрів і дропів

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Президент України Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, які передбачають посилення відповідальності за організацію та роботу шахрайських кол-центрів. Також ініціативи мають посилити захист громадян від незаконних операцій із банківськими рахунками та платіжними інструментами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис президента.

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Нові правила мають посилити відповідальність за шахрайські кол-центри та банківські схеми

За словами Зеленського, відповідальність за діяльність шахрайських кол-центрів має поширюватися не лише на виконавців, а й на їхніх організаторів, власників та тих, хто отримує прибуток від таких схем.

Перший законопроєкт спрямований саме на посилення відповідальності для людей, які організовують роботу шахрайських кол-центрів і заробляють на їхній діяльності.

"Відповідальність за шахрайські кол-центри повинна бути чіткою та жорсткою, і не тільки для тих, хто є виконавцями в роботі кол-центрів, але й для тих, хто все це організовує, багатіє з кол-центрів, володіє ними", — заявив Зеленський.

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Окремі зміни готують щодо "дропів"

Другий законопроєкт стосується боротьби зі шахрайськими схемами із використанням банківських рахунків та платіжних інструментів. Зокрема, йдеться про так званих "дропів" — людей, чиї рахунки можуть використовувати для незаконних фінансових операцій.

Президент зазначив, що банки також мають змінити внутрішні алгоритми та посилити механізми захисту клієнтів і підприємств. Це має допомогти запобігати використанню банківських рахунків для ухилення від сплати податків та легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом.

Крім того, законопроєкт передбачає імплементацію в Україні норм права Європейського Союзу відповідно до домовленостей із міжнародними партнерами.

Зеленський закликав народних депутатів невідкладно розглянути обидві законодавчі ініціативи.

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