Зеленский направил в Раду законопроекты, направленные против мошеннических колл-центров и дропов

Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта, предусматривающих ужесточение ответственности за организацию и деятельность мошеннических колл-центров. Кроме того, эти инициативы призваны усилить защиту граждан от незаконных операций с банковскими счетами и платежными инструментами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост президента.

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Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Новые правила должны ужесточить ответственность за мошеннические колл-центры и банковские схемы

По словам Зеленского, ответственность за деятельность мошеннических колл-центров должна распространяться не только на исполнителей, но и на их организаторов, владельцев и тех, кто получает прибыль от таких схем.

Первый законопроект направлен именно на ужесточение ответственности для людей, которые организуют работу мошеннических колл-центров и зарабатывают на их деятельности.

"Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто все это организует, обогащается за счет колл-центров, владеет ими", — заявил Зеленский.

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Отдельные изменения готовятся в отношении "дропов"

Второй законопроект касается борьбы с мошенническими схемами с использованием банковских счетов и платежных инструментов. В частности, речь идет о так называемых "дропах" — людях, чьи счета могут использовать для незаконных финансовых операций.

Президент отметил, что банки также должны изменить внутренние алгоритмы и усилить механизмы защиты клиентов и предприятий. Это должно помочь предотвратить использование банковских счетов для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Кроме того, законопроект предусматривает имплементацию в Украине норм права Европейского Союза в соответствии с договоренностями с международными партнерами.

Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно рассмотреть обе законодательные инициативы.

Как писали Новини.LIVE, в Украине предлагают разрешить громадам самостоятельно определять, как будет работать общественный транспорт во время воздушных тревог. Местные власти смогут разрешать движение, временно ограничивать его или полностью останавливать в зависимости от ситуации. Отдельные правила также могут устанавливаться для различных маршрутов, видов транспорта и метрополитена.

Также президент предлагает присвоить статус национальных святынь 23 историческим, культурным и религиозным объектам. В перечень, в частности, вошли София Киевская, Киево-Печерская и Почаевская лавры, резиденция митрополитов Буковины и Далмации, замки и крепости. Законопроект также предусматривает штрафы до 1,7 млн грн и до 10 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение национальных святынь.