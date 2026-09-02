Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиДом и огородВоенная экономикаШтабТехноШоу-бизнес --Ментальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаСпортПолитикаМобилизацияОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоСаморазвитиеСтильДеньги ВСУПромоНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноКулинарияНовости дняШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Политика Мошеннические колл-центры и "дропы": Зеленский требует ужесточения наказаний

Мошеннические колл-центры и "дропы": Зеленский требует ужесточения наказаний

Ua ru
2 сентября 2026 16:10
Зеленский направил в Раду законопроекты, направленные против мошеннических колл-центров и дропов
Президент Владимир Зеленский. Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду два законопроекта, предусматривающих ужесточение ответственности за организацию и деятельность мошеннических колл-центров. Кроме того, эти инициативы призваны усилить защиту граждан от незаконных операций с банковскими счетами и платежными инструментами.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост президента.

Реклама
Зеленський
Пост Владимира Зеленского. Фото: скриншот

Новые правила должны ужесточить ответственность за мошеннические колл-центры и банковские схемы

По словам Зеленского, ответственность за деятельность мошеннических колл-центров должна распространяться не только на исполнителей, но и на их организаторов, владельцев и тех, кто получает прибыль от таких схем.

Первый законопроект направлен именно на ужесточение ответственности для людей, которые организуют работу мошеннических колл-центров и зарабатывают на их деятельности.

"Ответственность за мошеннические колл-центры должна быть четкой и жесткой, и не только для тех, кто является исполнителями в работе колл-центров, но и для тех, кто все это организует, обогащается за счет колл-центров, владеет ими", — заявил Зеленский.

Читайте также:

Отдельные изменения готовятся в отношении "дропов"

Второй законопроект касается борьбы с мошенническими схемами с использованием банковских счетов и платежных инструментов. В частности, речь идет о так называемых "дропах" — людях, чьи счета могут использовать для незаконных финансовых операций.

Президент отметил, что банки также должны изменить внутренние алгоритмы и усилить механизмы защиты клиентов и предприятий. Это должно помочь предотвратить использование банковских счетов для уклонения от уплаты налогов и легализации средств, полученных незаконным путем.

Кроме того, законопроект предусматривает имплементацию в Украине норм права Европейского Союза в соответствии с договоренностями с международными партнерами.

Зеленский призвал народных депутатов безотлагательно рассмотреть обе законодательные инициативы.

Как писали Новини.LIVE, в Украине предлагают разрешить громадам самостоятельно определять, как будет работать общественный транспорт во время воздушных тревог. Местные власти смогут разрешать движение, временно ограничивать его или полностью останавливать в зависимости от ситуации. Отдельные правила также могут устанавливаться для различных маршрутов, видов транспорта и метрополитена.

Также президент предлагает присвоить статус национальных святынь 23 историческим, культурным и религиозным объектам. В перечень, в частности, вошли София Киевская, Киево-Печерская и Почаевская лавры, резиденция митрополитов Буковины и Далмации, замки и крепости. Законопроект также предусматривает штрафы до 1,7 млн грн и до 10 лет лишения свободы за умышленное уничтожение или повреждение национальных святынь.

Владимир Зеленский Верховная Рада мошенничество законопроект банковские счета
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации