Які об’єкти можуть стати національними святинями України: список

Резиденція митрополитів Буковини і Далмації. Фото: Суспільне Чернівці

У законопроєкті президента Володимира Зеленського "Про захист національних святинь Українського народу" з’явився перелік із 23 об’єктів, яким пропонують надати особливий статус. До нього увійшли знакові історичні, культурні та релігійні пам’ятки з різних регіонів України, а також об’єкти на тимчасово окупованих територіях. Серед них — Софія Київська, Києво-Печерська та Почаївська лаври, Холодний Яр, Запорізька Січ на Хортиці та місце бою під Крутами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

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Перелік об’єктів, які можуть стати святинями. Фото: скриншот

Додаток до законопроєкту. Фото: скриншот

Які об’єкти можуть отримати статус національних святинь

До запропонованого переліку увійшли:

Софія Київська (Софійський собор), Київ;

(Софійський собор), Київ; Києво-Печерська лавра , Київ;

, Київ; Херсонес Таврійський , Севастополь;

, Севастополь; Почаївська лавра , Тернопільська область;

, Тернопільська область; Собор святого Юра , Львів;

, Львів; Чернеча гора — могила Тараса Шевченка, Канів;

— могила Тараса Шевченка, Канів; Ханський палац і Велика мечеть , Бахчисарай;

, Бахчисарай; Успенський собор у Крилосі, Івано-Франківська область;

у Крилосі, Івано-Франківська область; Спасо-Преображенський собор , Чернігів;

, Чернігів; Святогірська лавра , Донецька область;

, Донецька область; Резиденція митрополитів Буковини і Далмації , Чернівці (теперішній головний корпус ЧНУ ім. Ю.Федьковича);

, Чернівці (теперішній головний корпус ЧНУ ім. Ю.Федьковича); Замок Любарта , Луцьк;

, Луцьк; Кам’янець-Подільська фортеця ;

; Хотинська фортеця ;

; Аккерманська фортеця ;

; Кармелітський монастир , Бердичів;

, Бердичів; замок "Паланок" , Мукачево;

, Мукачево; Іллінська церква в Суботові;

в Суботові; садиба Григорія Сковороди у Сковородинівці;

у Сковородинівці; Цитадель Батуринської фортеці та Гетьманський палац;

та Гетьманський палац; Холодний Яр ;

; Запорізька Січ на Хортиці;

на Хортиці; місце бою під Крутами.

Нагадаємо, що даний законопроєкт передбачає покарання за незаконне проведення робіт, які можуть завдати або вже завдали шкоди національній святині, у розмірі штрафу від 50 тисяч до 100 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 850 тисяч до 1,7 млн грн. Окремо пропонується посилити кримінальну відповідальність за умисне незаконне знищення, руйнування або пошкодження національних святинь. За такі дії може загрожувати від трьох до десяти років позбавлення волі, а також заборона обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Також у Верховній Раді зареєстрували постанову, яка передбачає можливість виконання після Державного гімну України ще одного музичного твору. Ініціатори пропонують, щоб після "Ще не вмерла України" міг лунати духовний гімн "Боже великий, єдиний". Документ має визначити порядок використання цього твору під час урочистих заходів парламенту.