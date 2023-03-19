Сербія хоче налагодити відносини з Косово, однак є умова

Президент Сербії Олександр Вучич

Президент Сербії Олександр Вучич заявив, що його країна бажає нормальних відносин із Косово, але не підпише угоди з ним, не визнавши його незалежності.

Про це пише Reuters.

Сербія та Косово

Сербія прагне вступити до Європейського Союзу, але для цього потрібна нормалізація відносин із Косово, яке Белград продовжує вважати своєю провінцією, а більшість його населення — етнічними албанцями.

Під час зустрічі з офіційними особами ЄС у Північній Македонії Вучич та прем'єр-міністр Косово Альбін Курті погодилися на кроки щодо нормалізації, але не підписали документ. Зокрема, Косово зобов'язалося надати більшу автономію територіям із сербською більшістю, а Сербія — не блокувати членство Косова у міжнародних організаціях.

ЄС організує конференцію донорів для обох країн, але фінансова допомога залежатиме від покращення відносин. Курті заявив, що угода є "де-факто визнанням".

Своєю чергою Вучич зазначив, що не хоче підписувати міжнародні юридично зобов'язуючі документи з Косово, оскільки Сербія не визнає його незалежності. Він також висловив сподівання на нормалізацію відносин та можливість подорожувати та вести бізнес між Сербією та Косово.

Нагадаємо, що представниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова обурилася тим, що Сербія та Косово виявили готовність нормалізувати відносини за планом ЄС. Представниця росії переконана, що переговори Сербії та Косова приречені на долю "нормандського формату" щодо України.