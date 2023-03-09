Захарова устроила истерику из-за переговоров Сербии и Косово и вспомнила об Украине

Мария Захарова

Представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова возмутилась тем, что Сербия и Косово проявили готовность нормализовать отношения по плану ЕС. Представительница россии убеждена, что переговоры Сербии и Косово обречены на судьбу "нормандского формата" по Украине.

Об этом Мария Захарова написал в своем Telegram-канале.

Позиция россии относительно независимости Косово

Выражая позицию по независимости Косово, Захарова заявила о "двуличности и лицемерии" западной дипломатии. Она возмущается, что в то время, когда десятки западных государств признали независимость Косово, никто не спешит признавать аннексию оккупированных территорий Украины. При этом Захарова отмечает, что на украинских оккупированных территориях, в отличие от Косово, был проведен "референдум".

"Мы хорошо помним ситуацию с односторонним провозглашением в 2008 году так называемой независимости Косово. Тогда США и ЕС единогласно утверждали, что создание без согласия Белграда так называемой "Республики Косово" не противоречит нормам международного права. Теперь, через 15 лет, западные страны отказываются следовать своим же разрекламированным "стандартам" по ситуации в Украине.

Они исключают результаты проведенных в Крыму и Севастополе, "ДНР", "ЛНР", Запорожской и Херсонской областях референдумов по вопросу о вхождении территорий в состав россии. Вот тогда, в 2008 году не было ни одного референдума по Косово. И западные страны, и Евросоюз сказали, что так и должно быть. Почему тогда было нормально без референдума, а теперь не нормально с референдумом?" — пишет представитель российского ведомства.

"Пророчества" Захаровой о судьбе переговоров

По словам Захаровой, диалог между Белградом и Приштиной под эгидой ЕС "имеет все шансы повторить судьбу "нормандского формата". При этом следует отметить, что именно россия в свое время постоянно игнорировала решение участников "нормандских" переговоров.

"Я призываю всех экспертов, политологов, журналистов и в целом общественность в регионе задуматься о том, какую роль будут играть договоренности с Западом и не повторят ли они все случившееся с "нормандским форматом". Ведь там стояли подписи мирового значения. Минские договоренности прошли. В частности, легализацию в Совбезе ООН. Что с этим всем сделали страны Запада? Они просто однажды признались, что и не собирались их выполнять", — заявляет она.

Захарова также недовольна тем, что предложенный ЕС план не содержит механизмов защиты интересов сербского населения Косово.

"Само собой, такого рода "эволюция" не внушает доверия, поскольку выхолащивает саму идею, которая имеет для сербов и Белграда жизненно важное значение", — отмечает она.

Что известно о переговорах между Сербией и Косово

В конце февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель после переговоров в Брюсселе сообщил, что лидеры Сербии и Косово поддержали предложенное Евросоюзом соглашение "О пути к нормализации отношений".

Однако, по словам Борреля, это пока только готовность начать реализацию соглашения, которое потребует продолжения переговоров. При этом сербская и косовская стороны пообещали не прибегать к односторонним мерам, которые могут привести к напряженности и поставить под угрозу заключение соглашения, подчеркнул Боррель.

Премьер-министр Косово Альбин Курти после переговоров заявил, что готов подписать соглашение хоть немедленно. Президент Сербии Александр Вучич считает, что нужны следующие консультации. При этом Вучич отметил, что, по его мнению, власти Косово не готовы к компромиссам.

Соглашение, с которым согласились лидеры Сербии и Косово, состоит из 11 статей. В ней говорится, что стороны договорились "развивать нормальные, добрососедские отношения друг с другом на основе равноправия", "признать документы (паспорта) и национальные символы друг друга", "разрешать любые споры между собой исключительно мирными средствами" и не будут блокировать друг другу пути в Евросоюз.

Кроме того, в тексте соглашения говорится, что Сербия не будет возражать против членства Косово в какой-либо международной организации, включая ООН, а обе стороны "обязуются установить конкретные механизмы и гарантии, чтобы обеспечить надлежащий уровень самоуправления для сербской общины в Косово".

Как известно, в 2008 году Республика Косово в одностороннем порядке провозгласила независимость от Сербии. Ее признали многие страны ЕС и США, а также большинство стран-членов ООН, но десятки стран, в том числе россия, Украина, Китай, Индия и несколько стран ЕС по-прежнему отказывают Косово в признании. С 2013 года Белград и Приштина пытаются урегулировать отношения при посредничестве ЕС.