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Сербия хочет наладить отношения с Косово, однако есть условие

19 марта 2023 20:46
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Президент Сербии Александр Вучич
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что его страна желает нормальных отношений с Косово, но не подпишет соглашения с ним, не признав его независимость. 

Об этом пишет Reuters.

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Сербия и Косово

Сербия стремится вступить в Европейский Союз, но для этого требуется нормализация отношений с Косово, которое Белград продолжает считать своей провинцией, а большинство его населения — этническими албанцами. 

В ходе встречи с официальными лицами ЕС в Северной Македонии Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти согласились на шаги по нормализации, но не подписали документ. В частности, Косово обязалось предоставить большую автономию территориям с сербским большинством, а Сербия — не блокировать членство Косово в международных организациях.

 ЕС организует конференцию доноров для обеих стран, но финансовая помощь будет зависеть от улучшения отношений. Курти заявил, что соглашение является "де-факто признанием". 

В свою очередь, Вучич отметил, что не хочет подписывать международные юридически обязывающие документы с Косово, поскольку Сербия не признает его независимости. Он также выразил надежду на нормализацию отношений и возможность путешествовать и вести бизнес между Сербией и Косово.

Напомним, что представительница российского министерства иностранных дел Мария Захарова возмутилась тем, что Сербия и Косово проявили готовность нормализовать отношения по плану ЕС. Представительница россии убеждена, что переговоры Сербии и Косово обречены на судьбу "нормандского формата" по Украине.

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