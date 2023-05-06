Сенаторам ради РФ оголосили підозру, — Офіс Генпрокурора
Офіс Генерального прокурора оголосила підозру 170 сенаторам Ради Федеральних зборів рф у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України). Відтак досудове розслідування проводитиме Служба безпеки України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
Що відомо про хід розслідування
Слідство встановило, що 170 сенаторів Ради Федеральних зборів РФ, бувши представниками влади, взяли участь у засіданні Ради Федерації та підтримали ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і так званими "Донецькою та Луганською народними республіками", а також звернення президента рф про використання збройних сил рф за межами росії.
"У жовтні 2022 року під час засідання Ради Федерації Федеральних зборів РФ вони взяли участь у відкритому голосуванні щодо ратифікації договорів між рф та псевдореспубліками, а також окупованими Запорізькою та Херсонською областями про прийняття їх до рф та утворення у складі Російської Федерації нових "суб’єктів", а також відповідних федеральних конституційних законів", — додали в Генпрокуратурі.
Таким чином сенатори вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України. Цим вони порушили порядок, встановлений Конституцією України.
"Ці дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприяли іншим представникам влади та збройних сил рф у веденні агресивної війни", — додали у пресслужбі відомства.
Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.
Нещодавно Прокуратура Польщі вилучила кошти з рахунків російського посольства та торговельного представництва.
Також працівники Служби безпеки встановили особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України. Він віддавав наказ викрадати українських патріотів, а потім труїти у газових камерах.