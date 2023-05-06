Сенаторам ради РФ оголосили підозру, — Офіс Генпрокурора

Сенатори Ради Федерації Федеральних зборів РФ. Фото: росЗМІ

​Офіс Генерального прокурора оголосила підозру 170 сенаторам Ради Федеральних зборів рф у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України та веденні агресивної війни (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 КК України). Відтак досудове розслідування проводитиме Служба безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

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Що відомо про хід розслідування

Слідство встановило, що 170 сенаторів Ради Федеральних зборів РФ, бувши представниками влади, взяли участь у засіданні Ради Федерації та підтримали ратифікацію Договорів про дружбу, співробітництво та взаємну допомогу між рф і так званими "Донецькою та Луганською народними республіками", а також звернення президента рф про використання збройних сил рф за межами росії.

"У жовтні 2022 року під час засідання Ради Федерації Федеральних зборів РФ вони взяли участь у відкритому голосуванні щодо ратифікації договорів між рф та псевдореспубліками, а також окупованими Запорізькою та Херсонською областями про прийняття їх до рф та утворення у складі Російської Федерації нових "суб’єктів", а також відповідних федеральних конституційних законів", — додали в Генпрокуратурі.

Таким чином сенатори вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України. Цим вони порушили порядок, встановлений Конституцією України.

"Ці дії призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, а також сприяли іншим представникам влади та збройних сил рф у веденні агресивної війни", — додали у пресслужбі відомства.

Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії Володимира Путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

Нещодавно Прокуратура Польщі вилучила кошти з рахунків російського посольства та торговельного представництва.

Також працівники Служби безпеки встановили особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України. Він віддавав наказ викрадати українських патріотів, а потім труїти у газових камерах.