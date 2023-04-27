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Прокуратура Польщі конфіскувала кошти з рахунків посольства Росії

27 квітня 2023 01:42
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Прокуратура Польщі конфіскувала кошти з рахунків посольства Росії
Посольство РФ у Польщі. Фото: Twitter/Open Source Intelligence
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Прокуратура Польщі вилучила кошти з рахунків російського посольства та торговельного представництва. 

Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на посла Росії у Польщі Сергія Андрєєва. За його словами, йдеться про великі суми як у польських злотих, так і в доларах США.

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"Ми отримали повідомлення від прокуратури про те, що кошти з рахунків посольства і торгового представництва в банку Santander перераховані на рахунки прокуратури", — сказав посол.

Рахунки російського посольства у Польщі були заблоковані у березні 2022 року, невдовзі після початку військового вторгнення Росії в Україну. Причиною блокування стали підозри польської влади, що гроші з рахунків посольства Росії могли використовуватись для фінансування тероризму чи відмивання незаконно отриманих коштів.

У відповідь російська сторона також заморозила рахунки польського посольства у Москві.

Польське видання Rzeczpospolita торік повідомляло, що на рахунках посольства Росії в Польщі було заблоковано близько 5 млн злотих, або 1,1 млн дол.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що новий раунд санкцій Європейського Союзу проти Росії за ведення війни проти України обговорюється. Ухвалення пакету навряд чи буде раніше, ніж в травні.

 

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