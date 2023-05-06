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Сенаторам совета РФ объявили подозрение, — Офис Генпрокурора

6 мая 2023 10:30
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор
Сенаторам совета РФ объявили подозрение, — Офис Генпрокурора
Сенаторы Совета Федерации Федерального собрания РФ. Фото: росСМИ
215692b9-303e-4bdf-69c8-8de3ffd18400 - Анжелика Талабан
Анжелика Талабан
Выпускающий редактор

Офис Генерального прокурора объявила подозрение 170 сенаторам Совета Федерального собрания РФ в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины и ведении агрессивной войны (ч. 3 ст. 110, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины). Следовательно, досудебное расследование будет проводить Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

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Что известно о ходе расследования

Следствие установило, что 170 сенаторов Совета Федерального собрания РФ, будучи представителями власти, приняли участие в заседании совета федерации и поддержали ратификацию Договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и так называемыми "Донецкой и Луганской народными республиками", а также обращения президента РФ об использовании вооруженных сил России за пределами России.

"В октябре 2022 года во время заседания Совета Федерации Федерального собрания РФ они приняли участие в открытом голосовании по ратификации договоров между РФ и псевдореспубликами, а также оккупированными Запорожской и Херсонской областями о принятии их в РФ и образовании в составе Российской Федерации новых "субъектов" ", а также соответствующих федеральных конституционных законов", — добавили в Генпрокуратуре.

Таким образом, сенаторы совершили умышленные действия с целью изменения границ территории и государственной границы Украины. Этим они нарушили порядок, установленный Конституцией Украины.

"Эти действия привели к гибели людей и других тяжелых последствий, а также способствовали другим представителям власти и вооруженных сил России в ведении агрессивной войны", — добавили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Палата досудебного производства II Международного уголовного суда 17 марта издала ордера на арест президента России Владимира Путина в связи с ситуацией в Украине.

Прокуратура Польши изъяла средства со счетов российского посольства и торгового представительства.

Также сотрудники Службы безопасности установили личность еще одного российского оккупанта, причастного к массовым пыткам и убийствам мирных жителей в захваченных районах на юге Украины. Он отдавал приказ похищать украинских патриотов, а затем травить в газовых камерах.

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