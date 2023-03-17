Суд видав ордер на арешт путіна: коли його арештують

Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт путіна

Ордери Палати досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку із ситуацією в Україні — сенсаційна новина. Це, зокрема, означає, що у суддів цього Суду є розумні підстави (reasonable grounds) вважати, що путін є винним у вчиненні міжнародних злочинів, котрі підпадають під юрисдикцію МКС.

Про це в коментарі Новини.LIVE сказав Олександр Мережко, голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.

"Сенсаційна новина щодо видачі Міжнародним кримінальним судом (МКС) ордера на арешт путіна. Це, зокрема, означає, що у суддів цього Суду є розумні підстави (reasonable grounds) вважати, що путін є винним у вчиненні міжнародних злочинів, котрі підпадають під юрисдикцію МКС. З політичної точки зору, путін остаточно стає занадто токсичним для світових лідерів і глав цивілізованих держав. По суті, його можна офіційно називати "воєнний злочинець путін", — сказав Мережко.

Олександр Мережко. Фото: Facebook

За його словами, держави-сторони Римського Статуту мають заарештувати путіна, якщо він з’явиться на їхній території. А країн, які ратифікували Римській статут, — 124, а підписали 139.

"Таких, що підписали, але ще не ратифікували — 139, але й вони мають поважати ордер на арешт. Можливо, цей ордер підштовхне оточення диктатора до його усунення, оскільки він став для нього вкрай токсичним", — підсумував Мережко.

Яка реакція України на ймовірний арешт путіна

За словами Андрія Костіна, генерального прокурора України, президент рф володимир путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину і за межами Росії його можуть заарештувати та передати до суду.

За його словами, відтепер російський президент має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконної депортації та переміщення українських дітей. Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента рф путіна і уповноваженої з прав дитини рф львової-бєлової.

"Це означає, що за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності", — уточнив Костін.

Нагадаємо, Палата досудового провадження ІІ Міжнародного кримінального суду 17 березня видала ордери на арешт президента росії володимира путіна у зв'язку із ситуацією в Україні.

У повідомленні відомства зазначається, що "за межами росії путіна мають заарештувати та передати до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності".

Україна підписала Римський статут Міжнародного кримінального суду 20 січня 2000 року, однак ще не ратифікувала його.