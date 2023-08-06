Саміт в Саудівській Аравії: результати першого дня переговорів

Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters

У суботу, 5 серпня, стартував дводенний саміт щодо української Формули миру у Саудівській Аравії. Впродовж першого дня переговорів країни-учасники досягли згоди з двох питань.

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

Читайте також:

Про що домовились на саміті

Повідомляється, що усі учасники дійшли згоди з приводу того, що в основі мирної угоди повинна бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

Окрім цього, країни домовилися створити спеціальні робочі групи. Вони займатимуться обговоренням плану врегулювання війни в Україні, який запропонував Київ.

Як пише видання, наразі ведуться переговори щодо проведення наступної зустрічі глав держав. Вона може відбутися до кінця року.

Нагадаємо, 5 серпня у Саудівській Аравії стартували переговори щодо української Формули миру. Новини.LIVE розповіли детальніше про саміт, у чому його мета та чим він вигідний для України.

Додамо, днями стало відомо, що Президент Володимир Зеленський зможе представити Формулу миру у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН.