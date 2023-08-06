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Саміт в Джидді: у ЗМІ розповіли про результати першого дня переговорів

6 серпня 2023 08:23
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Козюк Тетяна
редактор
Саміт в Саудівській Аравії: результати першого дня переговорів
Наслідний принц Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман та президент України Володимир Зеленський. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

У суботу, 5 серпня, стартував дводенний саміт щодо української Формули миру у Саудівській Аравії. Впродовж першого дня переговорів країни-учасники досягли згоди з двох питань. 

Про це повідомляє видання Corriere della Sera.

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Повідомляється, що усі учасники дійшли згоди з приводу того, що в основі мирної угоди повинна бути повага до територіальної цілісності та суверенітету України.

Окрім цього, країни домовилися створити спеціальні робочі групи. Вони займатимуться обговоренням плану врегулювання війни в Україні, який запропонував Київ. 

Як пише видання, наразі ведуться переговори щодо проведення наступної зустрічі глав держав. Вона може відбутися до кінця року. 

Нагадаємо, 5 серпня у Саудівській Аравії стартували переговори щодо української Формули миру. Новини.LIVE розповіли детальніше про саміт, у чому його мета та чим він вигідний для України. 

Додамо, днями стало відомо, що Президент Володимир Зеленський зможе представити Формулу миру у Нью-Йорку під час Генасамблеї ООН. 

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