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Саммит в Джидде: в СМИ рассказали о результатах первого дня переговоров

6 августа 2023 08:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Саммит в Саудовской Аравии: результаты первого дня переговоров
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент Украины Владимир Зеленский. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В субботу, 5 августа, стартовал двухдневный саммит по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии. В первый день переговоров страны-участники достигли согласия по двум вопросам.

Об этом сообщает издание Corriere della Sera.

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О чем договорились на саммите

Сообщается, что все участники пришли к согласию по поводу того, что в основе мирного соглашения должно быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.

Кроме того, страны договорились создать специальные рабочие группы. Они будут обсуждать план урегулирования войны в Украине, который предложил Киев.

Как пишет издание, сейчас ведутся переговоры по проведению следующей встречи глав государств. Она может состояться до конца года.

Напомним, 5 августа в Саудовской Аравии стартовали переговоры по украинской Формуле мира. Новини.LIVE рассказали подробнее о саммите, в чем его цель и чем он выгоден для Украины.

Добавим, что на днях стало известно, что Президент Владимир Зеленский сможет представить Формулу мира в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.

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