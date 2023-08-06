Саммит в Саудовской Аравии: результаты первого дня переговоров

Саммит в Джидде: в СМИ рассказали о результатах первого дня переговоров
В субботу, 5 августа, стартовал двухдневный саммит по украинской Формуле мира в Саудовской Аравии. В первый день переговоров страны-участники достигли согласия по двум вопросам.
Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
О чем договорились на саммите
Сообщается, что все участники пришли к согласию по поводу того, что в основе мирного соглашения должно быть уважение к территориальной целостности и суверенитету Украины.
Кроме того, страны договорились создать специальные рабочие группы. Они будут обсуждать план урегулирования войны в Украине, который предложил Киев.
Как пишет издание, сейчас ведутся переговоры по проведению следующей встречи глав государств. Она может состояться до конца года.
Напомним, 5 августа в Саудовской Аравии стартовали переговоры по украинской Формуле мира. Новини.LIVE рассказали подробнее о саммите, в чем его цель и чем он выгоден для Украины.
Добавим, что на днях стало известно, что Президент Владимир Зеленский сможет представить Формулу мира в Нью-Йорке во время Генассамблеи ООН.