Саммит стран G7 в Японии: главные вопросы и выступление Зеленского

Лидеры стран G7 на саммите в Японии. Фото: Kenny Holston/Pool via REUTERS

Сегодня, 19 мая, стартует саммит стран G7 в японском городе Хиросима. Участники планируют поговорить о войне в Украине, ядерной угрозе и новых санкциях против РФ. К тому же на саммите выступит президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает сайт саммита и Reuters.

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Началась 49-я встреча лидеров стран "Большой семерки" под председательством премьера Японии Фумио Кисиды. Саммит продлится с 19 по 21 мая.

Участники саммита:

премьер-министр Италии Джорджа Мэлони;

президент Франции Эммануэль Макрон;

канцлер Германии Олаф Шольц;

премьер-министр Великобритании Риши Сунак;

премьер-министр Канады Джастин Трюдо;

президент США Джо Байден;

руководители Евросоюза — Шарль Мишель и Урсула фон дер Ляйен.

На встречу стран G7 были также приглашены представители Австралии, Бразилии, Вьетнама, Индии, Южной Кореи, Коморских островов, Островов Кука, Индонезии и Украины.

Что обсудят на саммите

Основные вопросы повестки дня переговоров:

ядерное разоружение и нераспространение ядерного оружия;

региональные проблемы;

энергетическая и продовольственная безопасность;

экономическая сохранность;

изменения климата;

здравоохранение;

развитие технологий, цифровизация;

права человека.

Ожидается, что лидеры G7 объявят об усилении санкций против России и обсудят стратегию войны против Украины.

Особое внимание будет уделено отношениям с Китаем и странами Глобального Юга.

Лидеры стран G7 поднимут вопрос о международном мирном саммите. Также они будут говорить о выделении новой экономической помощи Украине.

На встрече в Японии обсудят тему "мирных переговоров" о войне России против Украины. Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва снова выразил желание выступить посредником.

На сайте саммита говорится, что по итогам встречи могут быть ужесточены санкции в сфере энергетики и экспорта товаров в РФ. Лидеры поговорят о российской торговле алмазами.

"Вы услышите мощное заявление о единстве, силе и преданности в нашем ответе на агрессивную войну России. Вы увидите новые шаги, предпринятые для экономической изоляции России и ослабление ее способности вести войну", — сказал высокопоставленный чиновник США.

К тому же G7 может запретить импорт российского газа по трубопроводам, работа которых ранее была прекращена или сокращена. Представители "Большой семерки" также решат, как закрыть лазейки РФ для уклонения санкций.

"Япония хотела бы продемонстрировать твердую решимость G7 категорически отрицать военные агрессии, любые угрозы применения ядерного оружия, а также имеющие историческое значение попытки свержения международного порядка", — подчеркнул глава саммита.

Выступление Зеленского на саммите

Украинский лидер Владимир Зеленский получил приглашение на саммит от японского премьера Фумио Кисиды во время его визита в Киев 21 марта 2023 года.

Выступление Зеленского было запланировано в онлайн-формате, однако появилась информация о том, что он может посетить Японию для выступления на саммите.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский решил лично принять участие в саммите "Большой семерки" в Японии. Он прилетит в Хиросиму на военном самолете Вооруженных сил США.

Также мы писали, что канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что страна-агрессор Россия является угрозой не только Украине, но и всему миру. Поэтому, по его словам, важно добиться мира в Украине.