Саміт G20 показав, що "Велика двадцятка" переживає не найкращі часи, — політолог

Прийом лідерів G20 в Індії. Фото: Reuters

Політолог Олег Лісний заявив, що зараз "Велика двадцятка" перебуває в ненайкращому періоді та має поганий вигляд. За його словами, останній саміт G20 яскраво це підтверджує.

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Читайте також:

Про цьогорічний саміт

"Китай хоче гнути свою лінію. G20 має поганий вигляд, адже якби вона була гуманістичною та прагматичною, то вже була б G19. І туди точно дєдушку звати не треба. Тим більше невідомо, чи він лежить в холодильнику. А те, що Китай демонструє лояльність для ЄС, то це нормально", — пояснив експерт.

Відносини між Китаєм та РФ

Він зауважив, що росіяни завжди кудись тікають, а Китаю біженці з Росії "зовсім непотрібні".

"Це такі маленькі сигнали, але не такі, які б хотілося. Наприклад, якщо б Китай сказав наступне, що він жодного Mavic (дрона) не передасть Росії або мікросхем, або автомобілей, які навіть вироблені у США, через певні схеми отримують російські військові, тому що на цих авто пише, що вони, до прикладу, для мисливців", — додав Лісний.

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер США Джо Байден відмовилися брати участь в онлайн-заході, на якому мав виступити російський диктатор Володимир Путін.