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Саміт G20 показав, що "Велика двадцятка" переживає не найкращі часи, — політолог

26 листопада 2023 11:49
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
Саміт G20 показав, що "Велика двадцятка" переживає не найкращі часи, — політолог
Прийом лідерів G20 в Індії. Фото: Reuters
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

Політолог Олег Лісний заявив, що зараз "Велика двадцятка" перебуває в ненайкращому періоді та має поганий вигляд. За його словами, останній саміт G20 яскраво це підтверджує. 

Про це він сказав в ефірі телемарафону "Єдині новини".

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"Китай хоче гнути свою лінію. G20 має поганий вигляд, адже якби вона була гуманістичною та прагматичною, то вже була б G19. І туди точно дєдушку звати не треба. Тим більше невідомо, чи він лежить в холодильнику. А те, що Китай демонструє лояльність для ЄС, то це нормально", — пояснив експерт.

Відносини між Китаєм та РФ

Він зауважив, що росіяни завжди кудись тікають, а Китаю біженці з Росії "зовсім непотрібні". 

"Це такі маленькі сигнали, але не такі, які б хотілося. Наприклад, якщо б Китай сказав наступне, що він жодного Mavic (дрона) не передасть Росії або мікросхем, або автомобілей, які навіть вироблені у США, через певні схеми отримують російські військові, тому що на цих авто пише, що вони, до прикладу, для мисливців", — додав Лісний. 

Нагадаємо, президент Китаю Сі Цзіньпін та лідер США Джо Байден відмовилися брати участь в онлайн-заході, на якому мав виступити російський диктатор Володимир Путін.

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