Саммит G20 показал, что "Большая двадцатка" переживает не лучшие времена, — политолог

Прием лидеров G20 в Индии. Фото: Reuters

Политолог Олег Лесной заявил, что сейчас "Большая двадцатка" находится в нелучшем периоде и выглядит плохо. По его словам, последний саммит G20 это подтверждает.

Об этом он сказал в эфире телемарафона "Єдині новини".

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"Китай хочет гнуть свою линию. G20 выглядит плохо, ведь если бы она была гуманистической и прагматичной, то уже была бы G19. И туда точно дедушку звать не надо. Тем более неизвестно, лежит ли он в холодильнике. А то, что Китай демонстрирует лояльность для ЕС, это нормально", — объяснил эксперт.

Отношения между Китаем и РФ

Он отметил, что россияне всегда куда-то убегают, а Китаю беженцы из России "совсем не нужны".

"Это такие маленькие сигналы, но не такие, которые хотелось бы. Например, если бы Китай сказал следующее, что он ни одного Mavic (дрона) не передаст России либо микросхем, либо автомобилей, которые даже произведены в США, через определенные схемы получают российские военные, потому что на этих авто пишут, что они, к примеру, для охотников", — добавил Лесной.

Напомним, президент Китая Си Цзиньпин и лидер США Джо Байден отказались участвовать в онлайн-мероприятии, на котором должен был выступить российский диктатор Владимир Путин.