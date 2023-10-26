Саакашвілі у жахливому стані — лікарі оприлюднили повний звіт про стан в'язня

Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі. Фото: facebook.com/zelenskiy.official/

До колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі допустили лікарів. Вони заявили, що ув'язнений політик відчуває оніміння кінцівок, слабкість та втрату рівноваги.

Про це повідомив апарат народного захисника.

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Група лікарів, які опублікували висновок про стан здоров'я експрезидента, не бере участі у безпосередньому процесі лікування Саакашвілі.

Метою візитів експертної групи з дня її створення був і є контроль за наданням медичних послуг ув'язненому політику.

"(У пацієнта спостерігається) загальна слабкість, втрата рівноваги, почуття оніміння кінцівок, занепад сил, втрата концентрації, погіршення пам'яті... Симптоматичне лікування триває", — йдеться в документі.

У висновку пише, що Саакашвілі переважно лежить. Він неохоче відповідає на запитання. Його вага — 70 кілограмів.

"Спостерігається певна позитивна динаміка, проте основна картина: атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій залишається незмінною. Хворий потребує ретельного медичного спостереження", — наголоси експерти.

До колишнього президента Грузії 19 жовтня приїхали невролог Тенгіз Цуладзе, кардіолог Георгій Качарава, а також ендокринолог Ніно Заврашвілі.

"В онлайн-дискусії, що відбулася після візиту, також взяли участь кардіолог Георгій Папіашвілі, анестезіолог-реаніматолог Георгій Григолія, терапевт Григол Хурцидзе та гематолог, клінічний онколог, терапевт та фахівець з паліативної медицини Аїда Гозалова", — йдеться у повідомленні.

Допис апарату народного захисника. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що російське вторгнення в Україну відображає не лише окремий конфлікт, але і частину більшої стратегічної гри, яку веде Володимир Путін проти Заходу. Головною проблемою є те, що сам Путін чітко розуміє це, але багато країн Заходу неохоче визнають цю реальність.

Також ми писали, що у липні Верховна рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав Європейського Союзу. Народні депутати просять здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі.