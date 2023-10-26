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Саакашвілі у жахливому стані — лікарі оприлюднили повний звіт про стан в'язня

26 жовтня 2023 00:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Саакашвілі у жахливому стані — лікарі оприлюднили повний звіт про стан в'язня
Експрезидент Грузії Міхеіл Саакашвілі. Фото: facebook.com/zelenskiy.official/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

До колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі допустили лікарів. Вони заявили, що ув'язнений політик відчуває оніміння кінцівок, слабкість та втрату рівноваги.

Про це повідомив апарат народного захисника.

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Стан здоров'я Саакашвілі

Група лікарів, які опублікували висновок про стан здоров'я експрезидента, не бере участі у безпосередньому процесі лікування Саакашвілі.

Метою візитів експертної групи з дня її створення був і є контроль за наданням медичних послуг ув'язненому політику.

"(У пацієнта спостерігається) загальна слабкість, втрата рівноваги, почуття оніміння кінцівок, занепад сил, втрата концентрації, погіршення пам'яті... Симптоматичне лікування триває", — йдеться в документі.

У висновку пише, що Саакашвілі переважно лежить. Він неохоче відповідає на запитання. Його вага — 70 кілограмів.

"Спостерігається певна позитивна динаміка, проте основна картина: атрофія м'язів, нейропатія, погіршення когнітивних функцій залишається незмінною. Хворий потребує ретельного медичного спостереження", — наголоси експерти.

До колишнього президента Грузії 19 жовтня приїхали невролог Тенгіз Цуладзе, кардіолог Георгій Качарава, а також ендокринолог Ніно Заврашвілі.

"В онлайн-дискусії, що відбулася після візиту, також взяли участь кардіолог Георгій Папіашвілі, анестезіолог-реаніматолог Георгій Григолія, терапевт Григол Хурцидзе та гематолог, клінічний онколог, терапевт та фахівець з паліативної медицини Аїда Гозалова", — йдеться у повідомленні.

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Допис апарату народного захисника. Фото: скриншот

Нагадаємо, Міхеіл Саакашвілі заявив, що російське вторгнення в Україну відображає не лише окремий конфлікт, але і частину більшої стратегічної гри, яку веде Володимир Путін проти Заходу. Головною проблемою є те, що сам Путін чітко розуміє це, але багато країн Заходу неохоче визнають цю реальність.

Також ми писали, що у липні Верховна рада України звернулася до президентки Грузії Саломе Зурабішвілі та парламентів держав Європейського Союзу. Народні депутати просять здійснити гуманітарний акт та помилувати Міхеіла Ніколозовича Саакашвілі.

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