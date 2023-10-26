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Саакашвили в ужасном состоянии — врачи обнародовали полный отчет о состоянии заключенного

26 октября 2023 00:00
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Саакашвили в ужасном состоянии — врачи обнародовали полный отчет о состоянии заключенного
Экс-президент Грузии Михеил Саакашвили. Фото: facebook.com/zelenskiy.official/
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

К бывшему президенту Грузии Михеилу Саакашвили допустили врачей. Они заявили, что заключенный политик чувствует онемение конечностей, слабость и потерю равновесия.

Об этом сообщил аппарат народного защитника.

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Состояние здоровья Саакашвили

Группа врачей, которые опубликовали заключение о состоянии здоровья экс-президента, не участвует в непосредственном процессе лечения Саакашвили.

Целью визитов экспертной группы со дня ее создания был и является контроль за предоставлением медицинских услуг заключенному политику.

"(У пациента наблюдается) общая слабость, потеря равновесия, чувство онемения конечностей, упадок сил, потеря концентрации, ухудшение памяти... Симптоматическое лечение продолжается", — говорится в документе.

В заключении пишет, что Саакашвили в основном лежит. Он неохотно отвечает на вопросы. Его вес — 70 килограммов.

"Наблюдается определенная положительная динамика, однако основная картина: атрофия мышц, нейропатия, ухудшение когнитивных функций остается неизменной. Больной нуждается в тщательном медицинском наблюдении", — подчеркивают эксперты.

К бывшему президенту Грузии 19 октября приехали невролог Тенгиз Цуладзе, кардиолог Георгий Качарава, а также эндокринолог Нино Заврашвили.

"В онлайн-дискуссии, состоявшейся после визита, также приняли участие кардиолог Георгий Папиашвили, анестезиолог-реаниматолог Георгий Григолия, терапевт Григол Хурцидзе и гематолог, клинический онколог, терапевт и специалист по паллиативной медицине Аида Гозалова", — говорится в сообщении.

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Пост аппарата народного защитника. Фото: скриншот

Напомним, Михеил Саакашвили заявил, что российское вторжение в Украину отражает не только отдельный конфликт, но и часть большей стратегической игры, которую ведет Владимир Путин против Запада. Главной проблемой является то, что сам Путин ясно это понимает, но многие страны Запада неохотно признают эту реальность.

Также мы писали, что в июле Верховная рада Украины обратилась к президентке Грузии Саломе Зурабишвили и парламентам государств Европейского Союза. Народные депутаты просят совершить гуманитарный акт и помиловать Михеила Николозовича Саакашвили.

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