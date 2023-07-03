"Росія руками грузинської влади вбиває Михеїла Саакашвілі", — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський прокоментував стан Михеїла Саакашвілі. За його словами, Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України.

Про це Зеленський повідомив у соцмережах.

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За словами Зеленського, Україна повторно звернулася до державних структур Тбілісі з вимогою припинити неприпустиму поведінку та врегулювати питання повернення Саакашвілі в Україну.

"Сьогодні я доручив Міністерству закордонних справ викликати Посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест та запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею", — сказав Зеленський.

Зеленський вкотре закликав владу Грузії передати громадянина України Михеїла Саакашвілі на батьківщину для проведення необхідного медичного лікування та догляду. При цьому український лідер попросив партнерів не зневажати цю ситуацію і зробити все можливе для порятунку людини.

Повідомлення Зеленського. Фото: скриншот

Нагадаємо, що сьогодні з'явилися нові кадри з колишнім головою Одеської області Міхеїлом Саакашвілі. На відео добре видно, що політик перебуває у надкритичному стані і його вага досягла мінімуму.

Раніше громадянин України Міхеїл Саакашвілі написав відповідь президентові Грузії Саломі Зурабішвілі, яка відмовляється його помилувати. У листі він заявив, що до того, що він зараз перебуває у в'язниці, особисто причетний Президент РФ Путін.